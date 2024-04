Arriva Feliciano: chi è il nuovo protagonista de La Promessa

C’è grande curiosità da parte del pubblico nei confronti di Feliciano, nuovo protagonista della soap opera La Promessa. Ma di chi stiamo parlando?

Interpretato da Marcos Oregno si presenterà a sorpresa per cambiare le sorti di un programma seguitissimo dagli italiani.

Prodotto spagnolo per il piccolo schermo ha fatto il suo debutto in Italia nel maggio dello scorso anno riuscendo ad accaparrarsi subito grandi consensi. A volte messa un po’ in ombra dalla più ridondante Terra Amara, anche questa soap opera ha saputo ritagliarsi la sua buona fetta di pubblico con risposte interessanti per quanto riguarda gli ascolti in una fascia molto delicata come quella del daytime.

Ideata da Josep Cister Rubio si è dipanata al momento in tre stagioni con un totale di 275 episodi da 50 minuti l’uno. La serie è ambientata nell’Andalusia tra la fine dell’ottocento i primi decenni del novecento dello scorso millennio. L’antefatto vede protagonista una donna di nome Dolores che scappa con sua figlia Jana e un neonato rincorsa da misteriosi uomini incappucciati. Tanti anni dopo Mariana arriva nel palazzo de La Promessa il cui stemma richiama proprio quello di chi uccise Dolores.

Ma andiamo a vedere chi è il nuovo protagonista pronto a fare la sua apparizione.

Chi è Feliciano de La Promessa?

Feliciano Arcos è il misterioso fratello di Petra che farà la sua comparsa nelle prossime puntate de La Promessa. Interpretato da Marcos Orengo avrà un ruolo determinante nelle prossime puntate della soap spagnola.

Si presenterà alla tenuta all’improvviso e il primo a incontrarlo sarà Romulo Baeza. Questi, non sapendo di chi si tratti, gli chiederà il motivo della sua presenza a La Promessa negli spazi riservati alla servitù. Il giovane svelerà subito di essere lì per fare visita a sua sorella Petra.

Questa inizialmente non sembrerà felice, mantenendo il suo carattere algido, ma poi si lascerà andare a un forte abbraccio pieno di affetto dopo essersi sincerata delle condizioni di salute di loro padre. Presenterà poi il ragazzo a Romulo, svelando che si tratta di suo fratello minore.

Sebbene Feliciano fosse arrivato solo per salutare Petra entrerà in poco tempo tra i dipendenti dei marchesi di Lujan. Le anticipazioni ci mettono grande curiosità, perché aggiungono che il ragazzo condividerà un terribile segreto con Petra, cosa può uscire dunque dal passato della donna attraverso gli occhi di questo nuovo protagonista? Staremo a vedere sicuramente nelle prossime puntate.