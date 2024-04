Dramma per Diana a Un posto al sole: cosa sta per accadere nella soap di Raitre

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in arrivo un dramma per Diana: un dolore grandissimo

Prosegue con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap opera ci fanno sapere che nei prossimi appuntamenti ci saranno grandi colpi di scena che lasceranno i fan davvero senza parole.

Diana purtroppo sarà vittima di un grave incidente dove rischierà addirittura di perdere la vita. La donna verrà trasportata con urgenza in ospedale e Nunzio sarà li accanto a lei a darle sostegno. Ma a quanto pare dietro l’accaduto potrebbe esserci la mano della camorra e il giovane chef è pronto a tutto per scoprire la verità. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Anticipazioni Un posto al sole: Diana rischia di perdere la vita, Nunzio disperato

Nei giorni scorsi è andata in una onda una vicenda che ha a dir poco sconvolto i fan. Per molte puntate adesso le trame si concentreranno su quanto accaduto a Diana e a Nunzio nelle settimane precedenti. Tutto inizierà proprio con il giovane chef che, mentre è in compagnia di Diana Della Valle vedrà i due giovani che a suo tempo lo hanno “casualmente” aggredito.

In quegli uomini, ovviamente, Diana riconoscerà i brutti ceffi da cui Flavio Bianchi diceva di sentirsi minacciato e comprenderà che le cose non stavano proprio così. A questo punto Nunzio chiederà a Diana di riferire agli inquirenti quanto appena detto ma all’inizio l’architetto non si sentirà pronta a testimoniare. Alla fine però deciderà di aiutare il suo amico e il giorno seguente entrambi si danno appuntamento in Questura: peccato però che Diana non si presenta. Da li a poco Nunzio riceve una telefonata dove scopre che la sua amica è stata vittima di un incidente.

Diana verrà portata subito in ospedale e verrà curata da Rossella e Riccardo. Nunzio sin dall’inizio non crederà affatto che si sia trattato di un incidente e vorrà indagare per saperne di più. In questo, Cammarota non sarà solo, infatti, a dargli supporto sarà Marta Anselmi che proprio come il giovane chef avrà la sua stessa convinzione. Le anticipazioni ci fanno sapere che le condizioni della ragazza saranno molo critiche e ad essere in pensiero per la sua sorte sarà proprio Flavio. Quest’ultimo infatti, comincerà a preoccuparsi seriamente del fatto che la sua amante possa portare alla luce le sue malefatte e si rivolgerà al boss Torrente. Cosa succederà?