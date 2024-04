Una telefonata sconvolge Zuleyha: lo spoiler su Terra amara che nessuno si aspetta

Terra Amara, le anticipazioni delle prossime puntate: Zuleyha riceve una telefonata inaspettata, nuovo dramma a Cukurova.

Non c’è pace per Zuleyha Altun e non ce ne sarà neanche nel giorno delle sue nozze. Un giorno che dovrebbe essere felice, per la protagonista di Terra Amara, decisa a rifarsi una vita al fianco di Hakan Gumusoglu. La scoperta della reale identità dell’uomo (presentatosi come Mehmet Kara) aveva gettato l’ex sarta nello sconforto, ma i due sono riusciti a ritrovarsi e decideranno di convolare a nozze. Non senza imprevisti.

Proprio nel giorno del fatidico sì, infatti, Zuleyha riceverà una telefonata inaspettata che potrebbe cambiare tutto. La nuova signora di villa Yaman farà una scoperta sconcertante, che metterà a serio rischio lo svolgimento della cerimonia. L’ennesimo brutto colpo per lei, che dovrà fare i conti con la paura anche in un giorno apparentemente sereno. Ecco cosa accadrà nel dettaglio nelle prossime puntate della soap turca in arrivo su Canale 5.

Terra Amara spoiler: Zuleyha in preda al panico dopo una telefonata

Zuleyha è pronta a legarsi a vita ad Hakan e a mettere da parte ogni rancore. Dopo la rottura, la Altun ha deciso di perdonare Gumusoglu e, senza perdere tempo, i due organizzeranno il matrimonio nelle prossime puntate di Terra Amara. Con grande dispiacere di Fikret, che dovrà rinunciare al suo sogno di sposare l’ex cognata e dimenticare per sempre i sentimenti che nutre per lei. Al matrimonio, però, qualcosa andrà storto e per Zuleyha arriveranno attimi di terrore.

Tutto inizierà quando Lutfiye non raggiungerà il luogo delle nozze in tempo, scatenando la preoccupazione di tutti: il nuovo sindaco di Cukurova dovrà anche celebrare la cerimonia, per volere dei futuri sposi. L’ansia aumenterà quando Zuleyha riceverà una telefonata e scoprirà un’amara verità: Lutfiye avrà lasciato il comune già da tre ore, ma di lei nessuna traccia. La Altun crederà nello zampino di Colak ma, in realtà, la zia di Fikret sarà rapita da Vahap.

La donna incontrerà l’impostore per strada e non potrà fare a meno di farlo entrare nella sua auto: Vahap, in fuga dalla polizia, punterà una pistola alla tempia a Lutfiye. Non contento, il fratello di Abdulkadir ruberà la vettura del sindaco e la lascerà sola in una via periferica di Cukurova. Fortunatamente, la donna verrà ritrovata da un cittadino, che la metterà in salvo accompagnandola in procura. Lutfiye racconterà quanto accaduto con Vahap ma non vorrà rinunciare al suo compito di sposare Zuleyha e Hakan. Seppur in ritardo, la donna si recherà al matrimonio e riuscirà a unire i due innamorati.