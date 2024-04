Terra Amara finale di stagione: Mehmet Ali costruirà ponti e scuole a Cukurova

Nel finale di stagione di Terra Amara Mehmet Ali cambierà la vita a molti abitanti di Cukurova e non solo

Prosegue con grande successo la messa in onda serale di Terra Amara. Nonostante i vari cambiamenti la serie televisiva continua a tenere banco, soprattutto a breve chiuderà i battenti. Mancano pochi episodi al gran finale e grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa vedremo.

Oltre alla grande protagonista che ancora una volta resterà vedova, largo spazio sarà spazio dedicato poi a Gaffur. Il capomastro dopo la morte di Sanye inizierà una nuova vita, ritrovando il sorriso al fianco di Gulsum. Trattasi di una giovane ragazza madre che arriverà a Cukurova assieme a suo figlio Mehmet Ali. Il bambino andrà d’amore e d’accordo con la piccola Uzum e, diventato adulto, diventerà un rinomato architetto.

Finale Terra Amara: Gaffur inizia una nuova vita accanto a Gulsum e Mhemet Ali

Come detto in precedenza nel finale di stagione ci saranno grandi colpi di scena. Largo spazio a Gaffur che prenderà in mano le redini della sua vita conoscendo una nuova donna e iniziando un nuovo percorso con lei. Il capomastro si innamorerà di nuovo e la sua nuova compagna Gulsum arriverà con il proprio bambino. L’uomo si renderà conto di provare qualcosa di forte per la ragazza: i due figli della coppia cresceranno così insieme e Gaffur amerà Mhemet allo stesso modo di Uzum. Insomma, i quattro formeranno una vera e propria famiglia.

Gaffur quindi farà da padre al ragazzino che, anche grazie ai suoi sacrifici e a quelli della madre, potrà avere la possibilità di studiare e di diventare ciò che ha sempre desiderato. Mehmet infatti riuscirà a diventare un nominato architetto. Per sdebitarsi nei confronti dei genitori, Mehmet deciderà di progettare e regalare loro una vera e propria casa dei sogni dove entrambi potranno vivere gli ultimi anni della loro vita.

In seguito, poi, il ragazzo riuscirà a compiere opere importanti anche a Cukurova, dedicandosi alla costruzione di ponti e scuole per tutti i cittadini. Finale amaro, invece, per Sermin che si ritroverà costretta a vivere per strada e ad accettare di lavorare come spazzina per il paese. La donna poi morirà di stenti da sola. Betul invece farà perdere le sue tracce dopo aver avuto uno sconto di pena. Ecco che così si chiuderà il capitolo di Terra Amara, che dopo due anni è riuscita ad appassionare i telespettatori di Canale 5.