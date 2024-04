Affari Tuoi, stop della Rai per Amadeus: perché non va in onda e quando torna

Stop per il programma di Amadeus, Affari Tuoi. Il gioco a premi di Rai uno non va in onda e i fan si sono chiesti il perché.

Affari Tuoi è uno dei programmi più amati della Rai, capace di fare ascolti entusiasmanti a distanza di più di 20 anni. Il gioco a premi condotto da Amadeus ha totalizzato nella scorsa puntata uno share che ha sfiorato il 30%, dimostrando di essere ancora una trasmissione che funziona. La versione italiana di “Deal or no Deal” piace per essere ricco di suspance per il pubblico da casa.

Per questo in 21 anni non è cambiata l’opinione degli italiani circa il game show. Amadeus si è dimostrato un conduttore molto capace ed è anche il suo contributo a rendere Affari tuoi tanto seguito. Nell’ultimo anno il programma di Rai 1 ha cambiato scenografia e i pacchi hanno un altro colore, tuttavia, il gioco è sempre lo stesso e ha dentro ogni scatola un premio con il massimo da 200.000 euro.

Affari tuoi non va in onda: ecco perché

Purtroppo i fan affezionati hanno appreso che Affari Tuoi non andrà in onda giovedì 11 aprile 2024. Questo ha preoccupato non poco gli amanti del “gioco dei pacchi”, che si è domandato come mai Amadeus sarà assente dalla fascia dell’access prime time, che ha subìto delle modifiche, costringendo a tagliare l’appuntamento preserale con Affari Tuoi. La Rai ha deciso di mandare in onda un altro programma al posto suo.

Il gioco a premi condotto da Amadeus salterà giovedì 11 aprile, perché ci sarà la partita di calcio Milan-Roma, valida per l’Europa League. Affari tuoi purtroppo tornerà venerdì 12 aprile 2024. Ci sarà l’appuntamento di Bruno Vespa, 5 minuti. La diretta del calcio andrà in onda alle 20:35 al posto del programma di Amadeus, con il suo solito appuntamento con il game show.

Intanto però corrono voci sul futuro professionale di Amadeus, il cui contratto con la Rai sarebbe in scadenza. Probabilmente questo condizionerà il futuro del conduttore nella televisione di Stato. A quanto pare non c’è un accordo con la televisione, nonostante gli ultimi successi del conduttore. Dunque anche Amadeus potrebbe lasciare la Rai e andare su Nove, come ha fatto Fabio Fazio. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, non ci sono ancora notizie su chi sarà il nuovo conduttore della kermesse.