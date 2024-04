Forum tensioni in studio, si arriva quasi alle mani: studio infuocato

Discussioni molto accese e tensione in studio durante una delle puntate trasmesse di Forum, il celebre programma di genere giudiziario.

La celebre trasmissione è una delle più longeve della storia televisione, diventata uno dei prodotti più di successo delle reti Mediaset. In onda dal 1985, Forum ruota attorno alla ricostruzione di alcuni processi giudiziari veri in cui un giudice, insieme ad alcuni attori, gestiscono le dinamiche di un caso all’interno di un’aula di un tribunale fittizio. La conduzione negli anni ha visto alternarsi molti volti noti del piccolo schermo, da Catherine Spaak a Rita Dalla Chiesa, fino a Paola Perego.

La prima puntata di Forum venne trasmessa all’interno di Buona Domenica di Maurizio Costanzo, riscuotendo fin da subito un enorme successo. Nel 1988 Rita Della Chiesa diventa il volto ufficiale della trasmissione, rimanendo al timone di Forum fino al 2013. In questo lungo periodo di trasmissione, Forum raggiunge il suo massimo picco di ascolti, confermandosi come uno dei programmi di punta della rete Mediaset e di rete 4.

In seguito all’uscita di Dalla Chiesa, la produzione del programma ha affidato la conduzione a Barbara Palombelli, affiancata ogni giorno da Giada Massara, Valeria Altobelli e Antonio Frascadore. Il cast giuridico è composto dall’avvocato Nino Marazzita, Beatrice Dalia, Stefano Marzano, Francesco Foti e Maretta Scoca. Attualmente il programma è trasmesso in diretta per garantire una maggiore interazione tra il pubblico da casa e i personaggi all’interno dello studio.

Scontro in studio: tensione per Palombelli

Durante una delle recenti puntate trasmesse di Forum, il pubblico a casa ha assistito ad un acceso litigio tra i due contendenti Francesco e Julian. Nel caso incriminato, una donna ha deciso di rivolgersi al tribunale di Forum per chiedere al marito di sostenere economicamente il figlio tossicodipendente. Il litigio è scoppiato nel momento in cui quest’ultimo è entrato all’interno dello studio, scontrandosi immediatamente con il marito della madre.

La conduttrice Barba Palombelli è intervenuta immediatamente nel tentativo di calmare gli animi, sostenuta da Paolo Ciavarro e altri tecnici per evitare il peggio. Successivamente la conduttrice di Forum ha chiesto l’intervento del reparto sartoria del programma per vestire immediatamente il giovane ragazzo, il quale si è presentato in studio indossando solo una canotta. Il video dello scontro è diventato virale in poche ore sul web, attirando l’attenzione di tutti i fan del programma.