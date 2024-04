L’allarme dei dentisti, “Un killer silenzioso nella vostra bocca”: controlla prima che sia tardi

I dentisti hanno lanciato un allarme, invitando a prestare attenzione alla comparsa di sintomi che potrebbero rivelare un problema grave

Alcuni dentisti hanno spiegato i segni più insospettabili che rivelerebbero gravi problemi alla salute e hanno lanciato un allarme molto serio. È stato scoperto un preoccupante aumento nel numero di pazienti più giovani affetti da cancro alla bocca senza alcuna spiegazione apparente del motivo.

La Mouth Cancer Foundation ha confermato che nel 2023 è stato diagnosticato un cancro orale a 8.864 persone nel Regno Unito. Gli studi mostrano inoltre che il numero di persone a cui è stata diagnosticata questa condizione è più che raddoppiato negli ultimi 20 anni. Di seguito, scopriamo quali sono i sintomi a cui prestare attenzione.

I dentisti lanciano un allarme preoccupante e svelano alcuni sintomi da non sottovalutare

Con sempre più persone che non sono consapevoli degli attuali sintomi preoccupanti del cancro alla bocca, un esperto ha lanciato un allarme e ha condiviso i migliori consigli su cosa cercare per individuare il problema di salute. Il dottor Ferakh Hamid di Aesthetique Dental Care ha rivelato i primi sintomi del cancro alla bocca a cui le persone dovrebbero prestare attenzione.

Innanzitutto, occorre allarmarsi se si ha spesso una sensazione di spessore in gola. Il dottor Hamid ha dichiarato: “Molte persone potrebbero non associare immediatamente la sensazione persistente di qualcosa in gola a problemi di salute orale. “Tuttavia, questo può essere un segnale di allarme precoce del cancro alla bocca. È fondamentale ascoltare il proprio corpo. Se la deglutizione sembra diversa o se noti un fastidio persistente alla gola, è tempo di consultare il tuo dentista o medico.”

Anche i cambiamenti nella voce, come la raucedine, possono essere più di un semplice fastidio o un sintomo di un comune raffreddore. Dunque, se si notano cambiamenti continui nella voce, soprattutto se si ha difficoltà a parlare ad alta voce o chiaramente, questo potrebbe essere un segno di qualcosa di più serio. Non bisogna ignorare questi sintomi; ottenere una valutazione professionale è la chiave per la prevenzione.

Il medico ha aggiunto che anche i linfonodi ingrossati, in particolare nel collo, possono essere indicativi di varie condizioni di salute, incluso il cancro alla bocca. Se noti un gonfiore o un nodulo al collo che persiste o cresce, è essenziale consultare immediatamente un medico. il rilevamento può avere un impatto significativo sul successo del trattamento.

Il dottor Hamid ha osservato che un altro sintomo è la difficoltà nel masticare, nel deglutire o nel parlare. Questi segnali non dovrebbero essere trascurati, soprattutto se persistono o peggiorano nel tempo. Infine ha lanciato un allarme anche per il dolore all’orecchio e il mal di testa. Questi ultimi possono essere attribuiti a varie cause, tuttavia la loro presenza persistente o insolita merita attenzione, soprattutto se accompagnata da altri sintomi. In conclusione, è importante collegare questi segnali e discuterne con il dentista o il medico.