Non hai idea di quello che succede al nostro cervello se dormi male la notte: gli effetti sono devastanti

Dormire male o non dormire affatto ha effetti devastanti sul cervello. Ecco quali sono i più importanti da riconoscere.

Dormire è una delle esigenze del nostro organismo oltre che un modo per ricaricarsi sia dal punto di vista fisico che mentale. Per questo motivo è molto importante garantirsi un certo numero di ore di sonno da trascorrere, possibilmente, in un ambiente adatto.

Quando ciò non succede e si dorme male o non si dorme affatto, il cervello subisce infatti tutta una serie di scompensi che portano a effetti davvero devastanti. Scopriamo quali sono i più importanti e perché dormire è così importante.

Quali sono gli effetti devastanti del dormire poco o male sul cervello

Sempre più studi dimostrano come il sonno sia indispensabile per consentire all’organismo di rigenerarsi ogni notte e per svolgere al meglio le sue funzioni. In pochi, però, sono a conoscenza di quelli che sono gli effetti devastanti di un sonno insoddisfacente. A tal proposito, un recente studio del Karolinska Institute di Stoccolma ha dimostrato come anche solo due notti di scarso sonno o di insonnia possono avere effetti davvero spiacevoli.

Con 48 ore di sonno indisturbato, sembra infatti che ci si senta immediatamente più vecchi di 4 anni. I danni, però, non si fermerebbero qui. Questa percezione porta infatti a mangiare in modo meno sano, a fare meno attività fisica e a sentirsi più nervosi e di cattivo umore del solito.

Al contrario, se ci si riposa per bene e senza fattori esterni di disturbo, al risveglio ci si sente almeno di 3 mesi più giovani. Ne emerge quindi, che dormire bene sia sempre più uno degli obiettivi da prefiggersi regolarmente per poter contare su uno stile di vita sano ma anche su una maggior propensione a vivere al meglio la propria vita. In mancanza di sonno, infatti, si mettono in atto tutta una serie di azioni che alla lunga possono gravare sull’organismo portandolo ad andare incontro a problemi di salute.

Meglio, quindi, concentrarsi di più sul dormire e fare di tutto per evitare di riposare troppo poco o di non farlo affatto. E se si soffre di insonnia? In tal caso possono tornare utili delle sedute di yoga o di meditazione, una cena leggera e la predisposizione di un ambiente che favorisca il sonno. Sembra, inoltre, che tenere i dispositivi elettronici lontani già due ore prima di andare a dormire, favorisca il sonno e che lo renda anche più soddisfacente. Motivo in più per provarci e per leggersi magari un bel libro rilassante che sia in grado di conciliare il sonno.