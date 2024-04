Beatrice Luzzi e il “gesto estremo” dopo il Grande Fratello: nessuno se l’aspettava, cosa ha fatto

Dopo il Grande Fratello Beatrice Luzzi ha fatto una scelta inaspettata: il “gesto estremo” che nessuno poteva prevedere. Cos’è successo.

Beatrice Luzzi è considerata la vincitrice morale dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’attrice è arrivata in finale, ma il suo percorso all’interno della casa di Cinecittà è stata travagliato e caratterizzato da una serie di contrasti con i suoi coinquilini. Presente sin dall’inizio ad una certo punto ha lasciato la casa a causa della morte del padre, ma poi ha deciso di rientrare per terminare ciò che aveva iniziato.

Il pubblico l’ha sempre sostenuta e le ha manifestato affetto e solidarietà. Ha avuto a che dire con molti dei suoi compagni di avventura, ma non si è mai persa d’animo. Carattere deciso e determinato spesso è apparsa sola contro tutti, ma sempre sincera e fuori dalle convenzioni televisive. Ad appassionare il pubblico anche il presunto flirt con Giuseppe Garibaldi: i due prima si sono avvicinati per poi vivere un distacco. Nelle fasi finali del reality sono riusciti a ritrovarsi e in molti hanno creduto che la relazione potesse avere un seguito una volta finito il programma.

Subito dopo la fine del Grande Fratello Beatrice ha preso una decisione inaspettata. Ha fatto un gesto, definito da alcuni estremo, che nessuno aveva previsto. L’ex volto di Vivere infatti non è apparsa con gli altri coinquilini nelle varie storie condivise, è stata avvistata solo con il bidello. E questo ha fatto pensare ad una possibile reunion fra i due, o meglio ancora che la Luzzi fosse pronta ad una storia da viversi lontano dai riflettori.

Beatrice Luzzi: “Non siamo stati in grado…”

“Volevo viverla dentro e consumarla un po’ lì così saremmo stati più liberi, ma non siamo stati in grado, adesso è un po’ tardi”, ha dichiarato l’ex gieffina in una recente intervista. Beatrice ha così deciso di non dare un’opportunità a Garibaldi, a suo avviso la storia andava vissuta in modo spontaneo e libero in casa, e così non è stato.

C’è tuttavia chi è convinto che la decisione di Beatrice di allontanare il bidello casertano sia legata a ben altri motivi. L’esperta di gossip Deianira Marzano sostiene che l’attrice avrebbe allontanato Garibaldi perché quest’ultimo voleva sfruttare l’hype ottenuta da Beatrice grazie al Grande Fratello:

“Ex coppia all’interno del GF: all’inizio fuori lei sembrava propensa a riallacciare i rapporti, ma poi ha ritenuto che la cosa avrebbe potuto dare visibilità a lui, e per non farsi ‘usare’ ci ha messo un punto definitivo“. Secondo i rumors Beatrice per non dare a Garibaldi l’occasione di sfruttare la sua attuale popolarità avrebbe posto fine ad ogni tipo di contatto.