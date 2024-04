Choc all’Isola dei Famosi 2024, paura per Matilde Brandi: è accaduto tutto nella foresta – Video

Matilde Brandi non è riuscita a resistere all’esplorazione della foresta. Il suo urlo terrorizzato ha già fatto il giro del web.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi devono ancora abituarsi alla natura incontaminata. Per questo motivo, stanno dedicando i primi giorni all’esplorazione e alla raccolta di risorse base. I pericoli sono sempre in agguato. È facile farsi male in acqua o nella foresta. Matilde Brandi, di recente, è stata protagonista di un episodio inaspettato.

La diretta interessata si è spaventata moltissimo. Il video dell’accaduto ha già fatto il giro del web. La naufraga, probabilmente, non credeva che una cosa simile potesse capitare proprio a lei. Gli utenti non hanno perso tempo e hanno iniziato subito a commentare la vicenda.

Matilde Brandi terrorizzata a L’Isola dei Famosi: la fuga nella foresta

L’Isola dei Famosi è in grado di mettere duramente alla prova i concorrenti. Si tratta di un reality show complesso, dove sono le forze della natura ad avere la meglio. Non c’è alcun tipo di comfort. L’ambiente è pericoloso e caratterizzato da tante insidie. Per persone abituate alla città, non è facile adattarsi. Nonostante questo, i protagonisti di questa nuova edizione cercano costantemente di dare vita a una strutturata organizzazione quotidiana.

Nelle ultime ore, Matilde Brandi ha fatto discutere per via di una vicenda accaduta nella foresta. La donna stava camminando tra la vegetazione incontaminata. Lo scopo, ovviamente, era quello di trovare risorse utili alla sopravvivenza. All’improvviso, però, è successo qualcosa che l’ha lasciata di stucco. Ha lanciato un urlo disperato, iniziando a correre nella direzione opposta. Marina Suma e Luce Caponegro sono subito intervenuti per cercare di tranquillizzarla. A parer loro, infatti, quella adottata dalla naufraga non è stata la mossa migliore: “Ferme, non scappate, silenzio“.

Matilde Brandi si è rifiutata di continuare. Le donne, così, hanno deciso di tornare indietro. Alcuni utenti del web l’hanno criticata duramente per la sua reazione. In realtà, però, pochi sarebbero stati in grado di rimanere impassibile davanti a una simile vista: “Io scappavo subito mi attaccavo ad un ramo non scendevo più“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

I serpenti sono creature pericolose e non solo per il veleno. Un loro morso può fare davvero molto male. In simili situazioni, è preferibile mostrare cautela. Ad ogni modo, l’avventura dei concorrenti sta proseguendo. Per ora, la loro maggiore fonte di sostentamento risiede nel cocco. Probabilmente, con l’accensione del fuoco, potranno contare anche su molluschi, granchi e pesci.