Terremoto Mediaset, continua la rivoluzione di Pier Silvio: tutti gli addii e le new entry della prossima stagione

Continua la rivoluzione in casa Mediaset: i cambiamenti attuati da Pier Silvio sono ancora in corso e destinati a coinvolgere alcuni volti del network.

A poche settimane dalla fine della stagione tv i vertici delle varie reti sono in procinto di prendere decisioni importanti per quanto riguarda il palinsesto del prossimo anno. E se in Rai si vocifera di un possibile addio di Amadeus, evento considerato eclatante al pari di quello di Fabio Fazio avvenuto lo scorso anno, a Mediaset la situazione appare più precaria.

I cambiamenti attuati da Pier Silvio Berlusconi lo scorso anno hanno dato al network un’immagine diversa, ma soprattutto hanno sacrificato alcuni volti tv.

A Giugno 2023 Pier Silvio Berlusconi ha sostituito Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino prima del previsto. La stessa conduttrice napoletana si aspettava di rimanere alla guida del format almeno fino alla fine di Dicembre, quando scadeva il suo contratto. Secondo quanto si vocifera in queste ore l’AD di Mediaset sarebbe pronto a fare ulteriori cambiamenti e dare il ben servito ad altri personaggi che militano nella rete privata da qualche anno. I rumors sostengo che ci sarebbero dei contrasti fra conduttori e la dirigenza, ma anche fra gli stessi conduttori.

Un clima non proprio disteso che sta creando una serie di disagi sia a chi lavora davanti le telecamere, che al numeroso staff presente dietro le quinte. Fra i nomi quotati che potrebbero non presenziare nel palinsesto tv della prossima stagione televisiva quello di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera dopo il flop di Michelle Impossible potrebbe essere messa in panchina dalla stesso Pier Silvio Berlusconi. Inoltre, secondo quanto ha riferito Gabriele Parpiglia, la Hunziker non sarebbe poi così affabile a telecamere spente: “Appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti“.

Mediaset, contrasti tra conduttori, giornalisti e dirigenti

Il terremoto in casa Mediaset avrebbe coinvolto anche Federica Panicucci e il collega Francesco Vecchi. Fra i due non ci sarebbe un clima disteso e in diversi fuori onda la conduttrice non ha nascosto il suo astio nei confronti del giornalista. Il fatto che la Panicucci sia passata a condurre anche Mattino 4 è rappresentativo: la conduttrice è prossima ad essere sostituita?

Dagospia sostiene inoltre che ci sono dei rapporti critici anche tra Vecchi e la dirigenza di rete: “…rapporti tesi tra Vecchi e i vertici della Direzione Informazione, struttura capitanata da Mauro Crippa“. Mediaset è prossimo a fare dei cambiamenti importanti, e a dare spazio a volti nuovi cercando di rinnovare il modo di fare tv.

Per ora non ci sono conferme tra chi resterà, chi rimarrà sotto contratto, in stand by e chi è pronto a sbarcare nel network privato, ma i lavori nei corridoi di rete sono in corso e molto vivaci.