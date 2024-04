Bomba Rai, Milly Carlucci non bada a spese: chi c’è nel nuovo show

Ad affiancare la conduttrice ci saranno alcuni dei volti più amati del piccolo schermo, l’attesa si fa spasmodica per la prima puntata del talent.

La Rai è pronta a puntare tantissimo sul nuovo talent show condotto da Milly Carlucci, è anche per questo motivo che ha deciso di lasciarle carta bianca per quanto riguarda la composizione del cast. E la presentatrice non se lo è fatto ripetere due volte, ha alzato la cornetta e ha proposto la partecipazione ad alcuni dei personaggi più apprezzati dai telespettatori. Le prime anticipazioni sono apparse qualche ora fa sul web mentre da Viale Mazzini fissano la data dell’esordio in palinsesto.

La promessa della conduttrice ha fatto salire l’hype alle stelle e non poteva essere altrimenti: “Metteremo insieme una serata di grande divertimento”. E c’è da crederle, considerato il successo ottenuto in questi anni non solo grazie a Ballando con le stelle ma anche, ad esempio, con Il cantante mascherato e Notti sul ghiaccio. Non manca moltissimo, ancora qualche settimana di pazienza poi il pubblico potrà finalmente gustarsi il primo appuntamento.

L’acchiappatalenti, chi ci sarà nel nuovo talent show di Milly Carlucci: i nomi

Una squadra da sogno quella che accompagnerà Milly Carlucci nella nuova avventura su Rai Uno, per il misterioso talent show che già da un po’ di tempo ha un nome: L’acchiappatalenti. Si conoscono ancora pochi dettagli sulla trasmissione, a rivelare qualcosa è stata la stessa padrona di casa durante l’intervista concessa a XXI secolo di Francesco Giorgino: “Un gruppo di personaggi straordinari dovranno trovare il miglior di talento che si adatti alla personalità di ogni concorrente”.

Dietro il bancone dei giudici, a partire dal prossimo 10 maggio, come rivelato dallo stesso Maggio, potrebbero comparire Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti – o almeno questo è quello che si evince dalle previsioni. Oltre ai tre giurati, all’interno del programma ci saranno anche cinque acchiappatalenti – secondo le anticipazioni di TvBlog saranno Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica.

Ora servirà un po’ di pazienza fino al debutto in palinsesto, nel frattempo l’attesa cresce esponenzialmente col passare dei giorni. La Rai a questo punto spera di non deludere le aspettative altissime.