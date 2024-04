Come tenere a bada la glicemia post pranzo: 5 consigli per farla abbassare subito

Tenere a bada la glicemia dopo il pranzo è possibile. Segui questi cinque consigli e constata i risultati.

Per glicemia alta si fa riferimento ad un’elevata quantità di glucosio nel sangue. La quantità rischia di divenire pericolosa quando supera i range di normalità a digiuno o due ore dopo i pasti. I sintomi sono molti e spesso poco conosciuti, qualcuno presenta un senso costante di sete, altri urgenza di urinare, altri ancora lamentano astenia e difficoltà di concentrazione.

Per tenere la glicemia sotto controllo in prima battuta vanno effettuati degli screening per monitorare i livelli di glucosio nel sangue, imprescindibile dunque parlare con il proprio medico, il quale in seguito ad un’accurata anamnesi prescriverà gli esami da effettuare.

I sintomi più comuni sono secchezza della pelle, mal di testa, dolori addominali, perdita di peso ingiustificata, alterazione dell’umore, stanchezza. Le cause più frequenti sono da attribuire al diabete di tipo 2 definito anche come diabete dell’adulto. Si tratta di un disturbo cronico dovuto ad una modificazione della quantità dell’insulina.

L’iperglicemia è invece l’effetto del Diabete di tipo 1 detto anche diabete giovanile, è un disturbo cronico e autoimmune. Dunque è necessario rivolgersi allo specialista, che effettuerà una diagnosi di diabete lo escluderà attraverso esami ad hoc. Nella maggior parte dei casi la causa principale della glicemia alta è l’eccessivo consumo di carboidrati, spesso correlato alla sedentarietà e ad uno stile di vita stressante.

I 5 consigli per tenere a bada la glicemia

1. Seguire un ordine preciso per i pasti. È importante seguire una dieta bilanciata ed equilibrata che limiti il consumo di carboidrati, è necessario introdurre proteine, vitamine e sali minerali e seguire un determinato ordine. Andranno consumate dapprima le verdure, poi le proteine e soltanto in ultimo i carboidrati, il fine è quello di monitorare il rilascio di insulina e ritardare lo svuotamento gastrico.

2. Scegliere con cura gli alimenti da portare sulle tavole. Per tenere a bada la glicemia è necessario ridurre al minimo il consumo di cibi lavorati, prediligendo dunque cereali integrali e prestare particolare attenzione alla cottura. Ad esempio la pasta va cotta poco poiché sarà più digeribile e si abbasserà la carica glicemica.

3. Per ripristinare i valori normali è importante svolgere una costante attività fisica. È necessario fare movimento per controllare la glicemia nel sangue, non si devono eseguire degli estenuanti allenamenti di ore e ore basta anche una passeggiata all’aria aperta.

4. Attenzione alle porzioni. Controllare le quantità di cibo è imprescindibile, occorre evitare le abbuffate per tenere a bada la glicemia e per raggiungere il soddisfacimento del proprio fabbisogno giornaliero senza eccedere con le porzioni.

5. Attenzione al peso forma. Avere un peso congruo per la propria fisicità è importantissimo. Il sovrappeso e l’obesità sono infatti tra le principali cause della glicemia alta.