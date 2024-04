Harry e Meghan tornano su Netflix: tutti i dettagli finora sconosciuti sui due nuovi progetti-bomba

Harry e Meghan fanno il loro ritorno su Netflix con due nuovi progetti, anche se per ora non si conoscono ancora i dettagli.

In occasione di una loro intervista a Vogue, il duca e la duchessa di Sussex hanno confermato di essere al lavoro ad un nuovo spettacolo su Netflix. Un progetto su cui regna ancora un alone di mistero al punto che pochissime sono le informazioni che si conoscono.

Al momento le sole dichiarazioni che sono state fatte a riguardo sono inerenti a ciò di cui si parlerà in questo programma dove si “celebrerà le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia”. Proprio come leggiamo all’interno di una nota proveniente dal loro ufficio. Ma cosa bolle in pentola? Quali sono sono le novità che riguardano Harry e Meghan?

Nuovi progetti in vista per Harry e Meghan, ecco tutto ciò che si sa al momento

Questo nuovo progetto che vede impegnati Harry e Meghan per il momento ancora non ha un titolo.

Ciò che si sa però è che vedrà Michael Steed alla direzione, lo stesso che in precedenza si è impegnato anche nella serie Anthony Bourdain: Parts Unknown che ha portato a casa l’Emmy. Una notizia che giunge poco tempo dopo che la duchessa ha annunciato al mondo intero la nascita di una nuova società.

All’interno della domanda di brevetto i servizi e i prodotti elencati comprendevano libri di cucina, stoviglie, articoli commestibili tra cui marmellate, gelatine e conserve di frutta. In questo modo è facile capire che American Riviera Orchard insieme a questo nuovo programma di Netflix altro non sono che parte di un progetto che la duchessa sta mettendo su per dar vita ad un impero dello stile di vita.

Sembra inoltre che anche il principe Harry frequenterà abitualmente il quartier generale di Netflix in quanto accanto alla moglie prenderà parte ad uno spettacolo di saggistica concentrato sugli US Open Polo Championship a Wellington.

All’interno della dichiarazione infatti è possibile leggere: “Conosciuta principalmente per la sua scena estetica e sociale, la serie tirerà il sipario sulla grinta e sulla passione di questo sport, catturando i giocatori e tutto ciò che serve per competere ai massimi livelli”.

Anche se per il momento non vi sono ancora molti dettagli, già dalla descrizione è possibile capire che si tratta di una docu-serie in stile Drive to Survive. Infatti quest’ultimo è uno spettacolo in cui si vanno a mettere in risalto i piloti della Formula 1 e i drammi vissuti durante la stagione delle corse.

Insomma, un grande successo per Netflix al punto che molti sono stati gli utenti che si sono convertiti a questo sport. Molto probabilmente anche Meghan e Harry sperano di ottenere un entusiasmo simile. Quindi, questi due progetti confermano ancora una volta il loro impegno pluriennale con Netflix stipulato nel 2020.

Per adesso soltanto la loro docu serie Harry e Meghan ha fatto sì che la piattaforma potesse raccogliere degli ottimi risultati, causando però anche moltissime critiche. In ogni caso, tale annuncio dimostra che i Sussex sono pronti a mettere su nuovi contenuti i quali, questa volta però non coinvolgono affatto la famiglia reale.