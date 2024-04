George Clooney e Amal, i due figli sono cresciuti e sono sempre più belli: le rare foto di famiglia

L’attore hollywoodiano e la moglie sono stati fotografati in compagnia dei loro figli. La famiglia Clooney è ormai al completo.

Quella tra George Clooney e Amal Alamuddin è una delle storie d’amore più chiacchierate e seguite degli ultimi anni. La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2013, nella splendida location della Villa Oleandra sul Lago di Como, grazie alla complicità di un amico in comune. Da quel momento, per la star hollywoodiana e la bellissima avvocatessa di Londra, ha inizio un periodo di intensa frequentazione e corteggiamento.

L’Italia è un elemento chiave nel rapporto tra Amal e George. La coppia ha deciso di sposarsi a Venezia nel 2014, scegliendo l’incantevole cornice romantica della città lagunare per coronare il loro amore. Da allora il Bel Paese è la meta preferita della coppia per trascorrere lunghi periodi di vacanza in famiglia e per rifugiarsi dalla frenesia della vita hollywoodiana. La villa sul Lago di Como di Clooney è diventata negli anni meta di incontri con personaggi famosi, da Brad Pitt a Barack Obama, fino a Harry e Meghan.

Dalla storia d’amore di Amal e George, il 6 giugno 2017 sono nati Ella e Alexander, due bellissimi gemelli. Grazie alle continue vacanze italiane, i due gemelli Clooney sono diventati grandi amatori del Bel Paese e della lingua italiana, spingendo i genitori ad organizzare sempre più spesso dei viaggi in Italia. Nel futuro della famiglia Clooney-Alamuddin potrebbe esserci un trasferimento definitivo in territorio italiano.

Le foto di famiglia

Il “bello e dannato” di Hollywood non è mai apparso così felice. Le foto della sua famiglia hanno fatto il giro del web, conquistando i fan dell’attore e della felice coppia. Recentemente, George Clooney e la moglie Amal sono stati fotografati in compagnia dei figli, intenti a godersi la tranquillità di una gita fuori porta. La famiglia si è trasferita recentemente in Provenza, alla ricerca di una qualità della vita migliore e della possibilità di crescere serenamente i figli.

Ella e Alexander frequentano una scuola privata e molto prestigiosa, in cui hanno la possibilità di studiare il francese e l’italiano. Mamma Amal e papà George accompagnano quotidianamente i figli a scuola, immersi in una calma normalità caratterizzata da riunioni con i genitori della scuola, piccole gite fuori porta e spese al supermercato. La felicità contagiosa della famiglia Clooney-Alamuddin è molto visibile, così come l’acquisita serenità dell’attore.