Uomini e Donne, tra le corteggiatrici di Mario spunta un volto noto: ecco chi è

Mario è certamente tra i cavalieri più corteggiati a Uomini e Donne: avete riconosciuto la ragazza che si presentata in studio per lui?

Da quando è arrivato nel parterre maschile di Uomini e Donne pochi mesi fa, sta facendo strage di cuori: Mario Verona, cavaliere 33enne nato in Sicilia e cresciuto in Toscana, non passa affatto inosservato alle dame né alle telespettatrici del programma.

Molte sono quelle che chiamano la redazione per andare a conoscerlo sperando di conquistarlo e non passa settimana che non scendano dalle scale per lui almeno 4/5 nuove aspiranti corteggiatrici.

Dopo qualche breve frequentazione non sfociata in nulla di serio, nelle ultime puntate Mario si è aperto alla bella Milena con la quale effettivamente sembra esserci un bel feeling. Nonostante il suo occhio particolare per la dama, però, a quanto pare per lui è difficile resistere alla tentazione di concedere una chance alle altre ragazze che gli manifestano interesse e durante la puntata dello scorso 11 aprile ha accettato di conoscere la new entry Ilenia.

I telespettatori più attenti avranno certamente notato che la nuova fanciulla non è un volto sconosciuto per molti utenti dei social. Si tratta infatti di una carissima amica di un ex gieffino! E non uno qualunque, ma un assoluto protagonista di una delle scorse edizioni del GF Vip.

Uomini e Donne, scende in studio una nuova dama per Mario: ecco dove l’abbiamo già vista

La ragazza che Mario ha voluto tenere dopo aver eliminato l’altra corteggiatrice presentatasi insieme a lei è Ilenia Caccavale, affascinante mora romana dagli occhi verdi di 31 anni. Madre di due bambini, ha raccontato di seguire il dating show e di essere stata incuriosita dal cavaliere. Quest’ultimo ha scelto di darle un’opportunità e, in attesa di scoprire dove porterà questa frequentazione, sono in molti ad aver riconosciuto la giovane.

Ilenia è infatti una grandissima amica di Manuel Bortuzzo, ex concorrente del GF Vip 6 la cui drammatica storia ha commosso tutta Italia. Il nuotatore parlò di lei anche nella casa più spiata d’Italia rivelando di essere suo vicino di casa e che per un periodo aveva provato una certa attrazione nei suoi confronti. Nello studio di Uomini e Donne, Ilenia ha raccontato che lavora nel settore della ristorazione. Gestisce infatti il ristorante di famiglia a Roma.

In una storia pubblicata non molto tempo fa da Manuel su Instagram, i due apparivano mano nella mano e qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che tra loro ci fosse più di un’amicizia. Queste voci però sono state subito smentite da entrambi. Tra l’altro, Ilenia è diventata anche amica di Lulù Selassié, con cui Bortuzzo ha vissuto una storia abbastanza travagliata dentro e fuori le mura del GF Vip.