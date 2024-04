Grande Fratello, Alfonso Signorini gelo sulla vincitrice: non è lei la miglior concorrente

Alfonso Signorini ha spiegato in un’intervista cosa pensa della vincitrice del Grande Fratello e per chi faceva il tifo. Vediamo insieme cosa ha detto.

Dal 2023, Alfonso Signorini è alla conduzione del Grande Fratello. Il reality ha visto negli anni cambiare presentatore ma non ha mai perso la sua anima che consiste nel mostrare la vita h24 di persone comuni, e recentemente di vip, che decidono di rimanere rinchiusi nella casa più spiata d’Italia.

La 17esima edizione si è conclusa con la vittoria di Perla Vatiero che ha ottenuto il 55% delle preferenze. La giovane, conosciuta dai telespettatori per la sua partecipazione a Temptation Island, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua storia d’amore fatta di tradimenti e riappacificazioni.

Seconda è arrivata l’attrice Beatrice Luzzi, grande protagonista del reality. Erano anni che la Luzzi era lontana dai riflettori dopo la sua interpretazione della cattiva Eva Bonelli nella soap di successo di Canale 5 ‘Vivere’. Dopo 197 giorni, tanto è durata questa edizione del Gf, si sono spente le luci in casetta. Il programma ha anche visto un cambio in studio con la giornalista Cesara Buonamici in qualità di opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social.

Alfonso Signorini dice la sua sulla vincitrice del Grande Fratello

Alfonso Signorini è anche rimasto in contatto con diversi concorrenti delle passate edizioni del Grande Fratello. In particolare è stato intervistato da Giulia Salemi nel suo nuovo podcast dal titolo ‘Non lo faccio x moda’. Qui si è raccontato a 360 gradi parlando della sua vita privata e di cosa pensa della vittoria di Perla nel reality. Inoltre non poteva mancare una battuta sul suo rapporto, di profonda stima, con Beatrice Luzzi.

Signorini non ha mai negato di aver fatto il tifo per l’attrice considerata da lui come la vera anima di questa edizione del Grande Fratello. “È una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi, che ha offerto ad ogni puntata e ogni giorno che è rimasta dentro la Casa, per 198 giorni, dei punti di discussione, di riflessione. E’ stata un’anima meravigliosa che ha avuto anche la generosità di raccontarsi“. Un’anima che divide il pubblico tra chi la ama e chi la detesta.

Su Perla, il conduttore ha spiegato di aspettarsi la vittoria data la sua personalità più tonda e morbida che rappresenta in pieno il target del pubblico del Grande Fratello: “Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sfigata che è stata tradita“. Per Perla però è arrivato il lieto fine con la vittoria e il ritorno di Mirko Brunetti.