Mantengono in salute il cervello: eppure, spesso questi alimenti vengono eliminati dalla dieta

Secondo i medici alcuni cibi fanno benissimo al cervello. Purtroppo molti di noi li eliminano dalla loro dieta.

La nostra dieta quotidiana può incidere – positivamente o negativamente- non solo sulla salute del corpo ma anche su quella del cervello. Per il bene del nostro cervello non dovremmo mai eliminare alcuni alimenti.

La salute è anche una questione di scelte quotidiane: il modo in cui scegliamo di vivere e di nutrirci può fare una differenza enorme. Come i medici ripetono da anni il cibo che introduciamo con la nostra dieta può aiutarci a stare bene oppure può contribuire a farci ammalare. Dunque è fondamentale scegliere con cura gli alimenti da mettere nel piatto ogni giorno.

La nostra dieta influisce non solo sulla salute del nostro corpo ma anche su quella del nostro cervello. Anche la memoria e le prestazioni cognitive possono migliorare o peggiorare a seconda di ciò che mangiamo o non mangiamo. Chi segue diete molto restrittive, ad esempio, può sviluppare carenze e, dunque, riscontrare fatica e difficoltà a restare concentrato.

Una dieta per essere sana deve essere, prima di tutto, completa e bilanciata. Deve contenere tutti i nutrienti essenziali: proteine, vitamine, sali minerali, grassi e carboidrati. Molte persone, soprattutto negli ultimi anni, hanno adottato una dieta che esclude alcuni alimenti. Ma proprio questi, secondo gli esperti, sono i più utili per la salute del cervello.

Salute del cervello: non eliminare mai questi alimenti

Se vuoi mantenerti sano e in forma e avere una buona memoria e buone prestazioni cognitive allora la tua dieta deve sempre essere completa e bilanciata. In particolare non dovresti mai eliminare i cibi che ti elencheremo di seguito.

Patate. Le patate fanno parte della famiglia dei tuberi. Pur essendo un ortaggio esse rappresentano soprattutto una fonte di carboidrati. Sono importanti per il cervello in quanto apportano molto potassio.

Prugne secche. Questo frutto è ricchissimo di polifenoli, preziosi antiossidanti che mantengono giovani le cellule del cervello.

Miele. Molti eliminano il miele in quanto molto calorico. Questo alimento apporta zuccheri naturali sani e aiuta a migliorare la memoria. Un cucchiaino ogni mattina è l’ideale.

Cereali, riso e pane. Negli ultimi anni vanno molto di moda le diete che escludono del tutto i carboidrati. Ma i carboidrati – soprattutto i cereali integrali – sono un nutriente essenziale e apportano al cervello vitamine e zuccheri indispensabili per il suo buon funzionamento.

In pratica, per stare in salute, tanto nel corpo quanto nel cervello, non bisognerebbe mai escludere del tutto nessun cibo dalla propria alimentazione. Se si vogliono fare modifiche per perdere peso o per altri motivi, è sempre opportuno rivolgersi ad un medico o ad un nutrizionista. Eliminare cibi a caso, può portare a sviluppare gravi carenze nutrizionali pericolose per la salute.