Allarme creme solari, occhio all’etichetta: le famosissime sono pessime, controlla o saranno guai

Allarme creme solari, bisogna fare attenzione alle etichette. Ci sono delle creme famose che sono pessime in realtà. Ecco cosa controllare.

Le giornate di sole stanno arrivando e con esse cresce l’importanza di proteggere la nostra pelle dai danni dei raggi solari. Ma attenzione, non tutte le creme solari sono uguali.

Di recente, sono emerse delle informazioni preoccupanti riguardo alle creme solari più diffuse sul mercato. È fondamentale prestare attenzione all’etichetta per evitare potenziali rischi per la salute e per l’ambiente.

Allarme creme solari: fai attenzione a questi dettagli sulle etichette

Molte persone si affidano alle creme solari per proteggere la loro pelle durante l’estate o anche durante l’inverno. Quando l’esposizione ai raggi UV può essere altrettanto dannosa. Tuttavia, non tutte le creme solari offrono una protezione efficace e sicura.

Secondo alcuni test aggiornati, diverse marche di creme solari hanno ottenuto punteggi estremamente bassi per quanto riguarda la loro efficacia e sicurezza. Marchi noti come Nivea Sun Sensitive, Eucerin Sun Allergy Protect e Collistar Active Protection si sono piazzati agli ultimi posti della classifica a causa della presenza di ingredienti considerati dannosi per la pelle e per l’ambiente.

Tra gli ingredienti da evitare, ci sono sostanze come: fragranze, profumi, conservanti come il benzyl alcohol e agenti inquinanti come il fenossietanolo e la trietanolammina. È importante leggere attentamente l’etichetta del prodotto per identificare queste sostanze nocive e scegliere creme solari più sicure.

Fortunatamente, ci sono anche marchi che si distinguono per la loro sicurezza e efficacia. Laboratoires de Biarritz, Eco Cosmetics e Salt & Stone sono stati valutati positivamente e considerati sicuri per la salute e per l’ambiente.

Quando si sceglie una crema solare, è essenziale considerare il proprio tipo di pelle e cercare prodotti con filtri solari efficaci. I raggi UVB e UVA possono causare danni alla pelle, quindi è importante scegliere creme che offrano protezione contro entrambi i tipi di raggi.

I filtri solari chimici, sebbene siano ampiamente utilizzati, possono penetrare nella pelle e rimanere nel corpo per lungo tempo. È preferibile optare per filtri fisici come l’ossido di zinco e il biossido di titanio, che sono ritenuti più sicuri secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Inoltre, è importante prestare attenzione alla classificazione europea degli SPF (Sun Protection Factor) per assicurarsi di scegliere una protezione adeguata. Un SPF più alto non significa necessariamente una protezione completa, ma può offrire una maggiore protezione contro le radiazioni UVB.