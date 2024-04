Myrta Merlino in costume: bagno notturno in dolce compagnia – Foto

Spunta una foto di Myrta Merlino come non si era mai vista prima. La conduttrice ha stupito tutti con lo scatto in costume, eccola mentre fa il bagno.

Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senza ombra di dubbio anche quello di Myrta Merlino. La giornalista originaria della Campania è diventata uno dei volti di punta in casa Mediaset, arricchendo così la sua già incredibile carriera.

Giornalista di fama nazionale, Myrta Merlino ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo già diversi anni fa. La conduttrice napoletana ha conosciuto la fama presso il grande pubblico grazie a Pomeriggio Cinque, prendendo il posto dell’ormai ex padrona di casa, Barbara D’Urso. Amatissima dal pubblico di Canale 5, la Merlino è ormai diventata una vera star anche sul web.

Qui la conduttrice partenopea non manca mai di interagire con i tantissimi fan che la seguono, per mezzo non solo delle foto ma anche dei video che spesso condivide. Proprio online la Merlino ha pubblicato uno scatto che la vede protagonista mentre fa il bagno di notte. Come se non bastasse, insieme a lei c’è un volto noto della televisione italiana. Di chi si tratta?

Myrta Merlino, spunta la foto della conduttrice in costume

Come già accennato, la Merlino è una stella del web e dei social. Qui la conduttrice si mostra spesso nei diversi momenti della sua vita, divisa tra il lavoro e la famiglia. Proprio su Instagram la celebre Myrta ha condiviso un’immagine che la ritrae al mare, mentre fa il bagno di notte appoggiata ad un galleggiante. Insieme a lei c’è l’amica e collega Nunzia De Girolamo, anche lei volto amatissimo della tv nazionale.

Classe 1969, Myrta Merlino figura tra le artiste più amate del momento. Prima di approdare a Mediaset prendendo le redini di Pomeriggio Cinque, la giornalista napoletana ha condotto tanti altri programmi amatissimi. Tra questi è impossibile non ricordare Mixer, La storia siamo noi, ma anche L’aria che tira e tanti altri ancora.

Nonostante la sua enorme notorietà, la Merlino ha sempre mantenuto un proverbiale riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Di lei si sa davvero poco! La celebre Myrta è mamma di ben 3 figli: i gemelli Giulio e Pietro (1997) e Caterina (2001). La conduttrice ha avuto i suoi figli da due relazioni diverse, per poi iniziarne una terza con il suo attuale compagno. Ad oggi la regina di Pomeriggio Cinque è legata a Marco Tardelli, famoso per essere non solo l’ex calciatore ma anche l’ex allenatore della Juventus.