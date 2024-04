Pechino Express, beccati così a telecamere spente: il retroscena che nessuno ha mai detto

Pechino Express, anche quest’anno, ci sta regalando grandi emozioni: anche a telecamere spente l’adventure game di Sky non si smentisce

Dalla prossima puntata, Pechino Express si trasferisce nello Sri Lanka e – alert spoiler – i tantissimi fan dell’adventure game di Sky Italia dovranno fare a meno dei Caressa. Nella tappa conclusiva in Laos, infatti, Fabio e la figlia Eleonora non sono riusciti a salvarsi dalle grinfie dei Pasticceri, ovvero Damiano e Massimiliano Carrara, che hanno deciso di sacrificarli per tenere in gioco le Amiche, quindi Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, considerate meno forti e dunque meno competitive rispetto a padre e figlia.

Il risentimento del giornalista e commentatore televisivo è stato palpabile al momento dei saluti agli altri concorrenti rimasti in gara al punto che ha scelto di non salutare chi di fatto ha contributo alla sua eliminazione. Dopo aver passato una giornata insieme e vista la partecipazione a Bake Off assieme alla moglie, Benedetta Parodi, infatti, il più grande dei Caressa si aspettava qualcosa di più dal noto pasticcere, così come altrettanto si aspettavano anche le altre coppie, in particolare le Ballerine e Italia-Argentina, molto vicine a padre e figlia.

La reazione a freddo dei Caressa dopo l’eliminazione da Pechino Express: il video di Benedetta Parodi

Se questo, però, è successo a telecamere accese, quando si sono spente la delusione per l’uscita di scena da Pechino Express, condotto quest’anno da Costantino della Gherardesca assieme a Gianluca ‘Fru’ dei The Jackal, ha lasciato spazio a una grande commozione da parte dei Caressa. E non solo, considerato quanto i due erano amati e supportati.

In un video pubblicato su Instagram da Parodi, si vede infatti Fabio abbracciare la figlia Eleonora entrambi visibilmente commossi e piangenti.

Anche nel profilo social del commentatore di Sky è apparso un video che ha dimostrato ancora una volta il grande affiatamento tra i due Caressa. Ancora abbracciati, i due hanno ringraziato Pechino Express per l’esperienza vissuta e per quello che ha dato loro in termini umani. Non solo, però, perché si sono anche fatti i complimenti l’un per l’altro per quello che sono riusciti a fare nel corso del viaggio che mostra tutti i lati dei concorrenti in gara, specialmente quelli più vulnerabili e, in questo caso specifico caso, anche i più dolci.