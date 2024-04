La Promessa 18 aprile, Don Gregorio sorprende Pia: proposta inaspettata

Don Gregorio stupisce tutti con una proposta inaspettata che potrebbe cambiare il corso degli eventi nella puntata del 18 aprile de “La Promessa”.

Scopri cosa bolle in pentola nelle emozionanti puntate de “La Promessa”! Se avete perso qualche avventura di Jana e Manuel, o se volete solo saperne di più sulle travolgenti storie d’amore e intrighi che animano questa soap opera, siete nel posto giusto.

Questa settimana, fino al 19 aprile 2024, preparatevi a scoprire i segreti più oscuri e le emozioni più travolgenti che coinvolgono Jana e Manuel, la coppia che cattura l’attenzione di milioni di telespettatori su Canale 5 alle 16.40, subito dopo il carismatico spettacolo di “Amici” di Maria De Filippi.

Il giorno delle sorprese

La tensione è alle stelle quando Curro finalmente affronta Jana, svelandole un segreto che potrebbe sconvolgere le fondamenta del loro legame: nonostante sia grato di essere il suo fratello, desidera a tutti i costi che questa verità rimanga sepolta, temendo che possa compromettere la sua storia d’amore con Martina.

Nel frattempo, Cruz è sconvolta dalle parole velenose di Mercedes su Jana e inizia a tramare un piano per proteggere la sua famiglia, consigliando alla nuora di consultare il misterioso dottor Ayala. Mentre le tensioni raggiungono il loro apice tra la marchesa e la moglie di Manuel, Candela fa una scoperta sconcertante su Carlos, coinvolto in un oscuro segreto con Simona.

Il destino di Elisa è segnato dall’esilio della tenuta, mentre la baronessa, piena di risentimento, lascia trasparire il suo disprezzo nei confronti di Lorenzo e della marchesa con un gesto di sfida che non passerà inosservato. Nel frattempo, Salvador e Maria si trovano a fronteggiare una crisi profonda, mentre Catalina si trova intrappolata in un vortice di colpa a causa di un tradimento di Lorenzo che mina la sua fiducia. Mentre Don Gregorio offre a Pia una nuova opportunità di iniziare da capo, Cruz inizia a nutrire sospetti sempre più forti su Jana, mettendo a dura prova la loro relazione.

Ma non è solo il dramma a dominare la scena! L’amore tra Martina e Curro fiorisce in tutta la sua bellezza, regalandoci momenti di pura magia, mentre Salvador e Maria si trovano sempre più distanti, combattendo contro le proprie paure e incertezze. Non perdetevi neanche un battito di queste emozioni travolgenti! Accendete la televisione e lasciatevi trasportare dalle passioni e dagli inganni di una storia che vi lascerà senza fiato. Seguite “La Promessa” dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5 e preparatevi a essere catturati da un turbine di emozioni!