Il tuo compagno è sempre affettuoso con te? Sicuramente appartiene ad uno di questi 5 segni zodiacali

I segni più affettuosi dello zodiaco rendono davvero migliore la vita delle persone: averli come partner è sempre una fortuna.

Essere affettuosi può sembrare semplice e banale ma non lo è affatto. Non tutti infatti riescono a manifestare apertamente e chiaramente tutte le proprie emozioni, soprattutto quelle che lo rendono più vulnerabile.

Per questo motivo le persone affettuose sono molto preziose, perché scelgono consapevolmente di aprirsi agli altri e di correre il rischio di essere ferite o di non essere ricambiate.

I segni più affettuosi dello zodiaco

CANCRO – Questo segno può essere considerato il più legato all’affettività in generale, soprattutto all’affettività della sfera familiare. Il Cancro è sempre molto legato alla famiglia e quindi manifesta moltissimo il suo affetto soprattutto al partner e ai figli. Ovviamente il troppo storpia sempre e a volte l’affettuosità del cancro può diventare un po’ “too much” e un po’ asfissiante da sopportare, ma nella maggior parte dei casi è così piacevole essere amati da una persona sincera che si passa sopra volentieri all’eccessivo carico di zuccherosità!

PESCI – Estremamente sensibile ed emotivo, il segno dei Pesci sa perfettamente quanto sia importante la sensazione di essere amati ed essere compresi. Desiderando moltissimo ricevere questo tipo di attenzioni da parte egli altri, tende a manifestare sempre il proprio amore e la propria vicinanza nei confronti delle persone che ama. Purtroppo non sempre questo atteggiamento così generoso viene premiato nella maniera giusta. Al contrario, persone senza scrupoli potrebbero finire per approfittare di qualcuno che sia così disposto ad aprire il proprio cuore e a farsi in quattro per gli altri.

TORO – Anche se impiega un po’ di tempo a lasciarsi andare, il segno del Toro diventa particolarmente affettuoso quando si innamora di qualcuno. Il suo affetto si manifesterà in gesti pratici e concreti, di certo non soltanto a parole. Il Toro sarà sempre disponibile a sostenere, aiutare e gratificare il proprio partner accompagnandolo a fare commissioni, incoraggiandolo quando si sentirà sopraffatto e ovviamente ricoprendolo di regali costosi, dal momento che il Toro dà moltissima importanza al denaro e agli oggetti di lusso. Il Toro non farà mai sentire sola la persona che ama, riuscendo a fargli percepire un affetto solido, stabile e duraturo.

LEONE – Il segno del Leone viene spesso dipinto come molto egocentrico e lo è assolutamente. Riesce però a essere molto affettuoso con il proprio partner, soprattutto se è davvero innamorato. La sua forza emotiva ed espressiva è sempre in grado di manifestarsi in maniera molto palese. Sarà in grado di ricoprire il partner di attenzioni, di sorprenderlo con piccoli regali e dichiarazioni d’amore fatte nei momenti più impensati, facendolo sentire non soltanto amato ma soprattutto molto desiderato. Avere un partner del segno del Leone può davvero rendere la vita migliore, almeno fino al momento in cui saremo capaci di ricambiare con altrettanto entusiasmo. Se non riceverà altrettanto affetto e apprezzamento, infatti, il Leone si indispettirà.