Amici 23 lite tra i due allievi, volano gli stracci prima del Serale: “Arriva pure in finale”

Ad Amici 23 due allievi che mai ci si saremmo immaginati, hanno litigato: volano le accuse “Arriva pure in finale”.

La tensione è alle stelle per gli allievi di Amici rimasti nella scuola e che stanno, di sabato in sabato, affrontando le esibizioni del Serale. Nelle scorse puntate ci sono già state diverse eliminazioni e colpi di scena a suon di sfida fra gli allievi.

Divisi in squadre, i ragazzi si sfidano nelle varie esibizioni per aggiudicarsi il punto; attriti e malumori sono inevitabili, soprattutto quando i professori propongono i guanti di sfida. Negli ultimi giorni sono stati protagonisti di una lite furiosa due allievi della scuola e quello che è successo ha diviso tutti.

Amici 23 lite tra i due allievi: “Arriva pure in finale”

La storia d’amore fra la ballerina Gaia e il cantante Mida è giunta al capolinea. Sembrava andare tutto bene fino a quando lui ha deciso di troncare per potersi dedicare anima e corpo alla sua carriera, partendo proprio dal Serale di Amici. Tutti nella scuola si sono schierati con Gaia, trattata troppo male dall’ex fidanzato, a detta degli altri.

La situazione è degenerata perché Mida continua ad ignorare Gaia, che già sta vivendo un periodo drammatico per via dell’infortunio che non le permetterà di esibirsi per diverse settimane. Il culmine è stato raggiunto dal fatto che lui non le ha fatto gli auguri al compleanno e, anzi, durante la festicciola organizzata per lei, si è addirittura allontanato.

Una mancanza che ha fatto stare male davvero Gaia e come se non bastasse lui ha iniziato a scherzare con Aurora, la ballerina entrata nella scuola proprio a sostituire Gaia in queste settimane in cui non potrà ballare. Infine il colpo di grazia: Petit ha riportato alla ballerina che l’ex ha detto “Gaia non balla e arriva pure in finale“.

Gaia ha accusato Mida di aver sempre pensato al programma e non a lei. Mida infatti pensa molto alla gara e quando durante lo scorso Serale ha saputo che Michele Bravi, colpito dal talento di Lil Jolie e Sarah, ha avuto bisogno di un’altra settimana per decidere chi eliminare ha detto: “Ora rimangono un sacco di persone forti, che due cog*ioni”.

Probabilmente la voglia di andare avanti e magari anche di vincere è così tanta da fargli lasciare perfino Gaia di cui sembrava innamorato. Intanto Gaia è apparsa davvero triste per il fatto che lui non le abbia neanche fatto gli auguri e infatti si è sfogata con le sue compagne dicendo: “Non ci credo che lui manco gli auguri mi ha fatto, l’indifferenza di questo cristiano”.

Se Mida resta più sulle sue e si lascia andare a poche esternazioni, per Gaia è diverso, infatti ha anche detto: “A me le prese per il cu*o e i giri di parole non me li fa. La verità è che da parte sua il sentimento non c’è mai stato. Lui sta sbagliando tanto, non me lo merito tutto questo”.