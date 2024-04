Il Paradiso delle Signore finale di stagione: protagonista arrestato, per lui è finita

Il Paradiso delle Signore finale di stagione: l’arresto del protagonista fa temere il peggio, per lui è finita.

Il Paradiso delle Signore 8 si avvia verso il finale di stagione ma nonostante manchino pochissimi episodi, ci saranno ancora dei colpi di scena in serbo per il pubblico. Fra l’altro ci sono diverse situazioni ancora in sospeso che magari troveranno soluzione proprio nell’epilogo dei prossimi giorni.

Grande tensione sta suscitando ciò che è successo negli ultimi episodi della soap e che riguarda uno dei protagonisti. Dopo il suo arresto sembra che per lui sia finita e non ci sia altro da fare.

Il Paradiso delle Signore finale di stagione: cosa succede a Matteo Portelli e a Umberto Guarnieri

Gran parte della trama delle ultime puntate della soap “Il Paradiso delle Signore” è ruotata attorno alle vicende che hanno coinvolto Matteo Portelli, il contabile dell’atelier e il suo losco accordo con Umberto Guarnieri. Il commendatore, come spesso si è potuto notare nel corso della soap, ha poi ricattato il giovane che ha anche tenuto nascosto tutto a suo fratello Marcello, ed è poi finito in grossi pasticci.

La situazione però potrebbe capovolgersi e a pagare dovrebbero essere proprio Umberto Guarnieri e il suo socio Hofer che potrebbero finire per essere arrestati. I due si sono resi protagonisti della truffa messa in piedi ai danni di Marcello e della Contessa Adelaide e Portelli sta attualmente scontando dei giorni di carcere.

Ben presto però la verità verrà a galla e si scoprirà che la colpa non è di Matteo ma del commendatore e per questo lui dovrà pagare. Matteo verrà scarcerato e le accuse contro di lui saranno ritirate e finalmente potrà tornare a vivere la sua storia d’amore con Maria Puglisi con cui c’è il progetto di trasferirsi a Parigi.

Flora si renderà conto che Umberto le sta nascondendo qualcosa sulla vicenda e con Marcello inizierà ad indagare e sarà proprio lei a trovare una prova schiacciante sul suo “amato” che lederà la sua credibilità facendolo finire nei guai e a pagare per ciò che ha fatto. Umberto potrebbe confessare come sono andate realmente le cose, finendo per scagionare Matteo Portelli e incastrando anche il suo socio Hofer che intanto ha fatto perdere le sue tracce scappando via con i soldi di Marcello e della contessa Adelaide.

Nelle ultime puntate, però, potrebbe essere rintracciato e finire in prigione anche lui per scontare la sua pena. Sarà evidente, nei prossimi episodi, l’astio fra Umberto e Marcello, nato sin da quando Barbieri ha iniziato una relazione con la contessa Adelaide. Pur di vederlo fallire, Guarnieri ha architettato questo piano approfittando di suo fratello Matteo ma a quanto pare non ha fatto bene i conti e dovrà pagare per tutto ciò che ha commesso.