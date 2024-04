Come vivere in modo più Zen: 7 passi fondamentali per attirare gioia e benessere

In questo articolo parliamo di vivere in maniera più Zen, e per farlo ci sono 7 step importanti da seguire.

Siamo soliti desiderare di avere più benessere, più prosperità nella nostra vita, e ci domandiamo come fare per attirarlo.

Spesso, però, ci chiediamo solo come fare, ma la verità è che non agiamo, un po’ perché non sappiamo come muoverci, un po’ perché forse non c’è tutto questo desiderio di cambiare. Se però quello che si vuole davvero è stare bene, ci sono dei cambiamenti da fare, e devono essere ben pensati, costanti, perché solo in questo modo si raggiungeranno gli obiettivi prefissati.

Per attrarre più benessere, aggiungere dello zen alla nostra esistenza è un grande aiuto. Lo zen, infatti, è in grado di influire in modo positivo sul cervello, e sul nostro organismo. Sono sette gli step che è possibile inserire nella nostra routine quotidiana, e nel tempo ci renderemo conto di quanto possano essere benefici. Scopriamo, dunque, quali passi zen possiamo inserire nella nostra vita di tutti i giorni.

Vivere in modo zen: sette azioni essenziali da compiere durante la giornata

In primis, è buona abitudine alzarsi presto al mattino. Siamo bombardati da mille attività da fare, dallo stare sempre al cellulare, ma se ci si alza presto al mattino, si vince la giornata.

Sarà infatti possibile fare più cose durante il giorno, e vi stupirete davvero di quante cose riuscirete a fare, tant’è che la sera sarete stanchi, ma felici di ciò che avrete ottenuto. Sarete molto più produttivi, carichi, pieni di vita. Provare per credere.

Altro step essenziale da aggiungere al vostro modo di vivere zen è l’attività fisica. Essa sarà una carica importante per far star bene mente e corpo, vi rigenererà e vi darà l’energia per affrontare la giornata. Inoltre, allontanerete stress e brutti pensieri, si alzerà la vostra autostima, sarete più concentrati, focalizzati.

Un’altra attività benefica è il decluttering. Vivere in un ambiente pulito stimola moltissimo a essere più produttivi, scorre maggiore energia positiva e si rimuove quella cappa di negatività che è invece tipica di ambienti in cui regnano confusione e disordine. Durante la giornata, vi farà bene respirare, farvi una passeggiata salutare, fare stretching o una chiacchierata con una persona che vi fa star bene. Staccate per qualche minuto così da lavoro, ne avrete giovamento.

La meditazione è un altro step essenziale per vivere in modo zen. Consente di riflettere su se stessi, ma soprattutto di volgere la vostra mente a pensieri sani e potenzianti, allontanando stress e pensieri negativi. Prendersi cura di se stessi è altrettanto importante, magari regalandosi dei momenti di pausa, facendo quelle attività che vi aggradano di più. Per concludere, fare una bella meditazione prima di chiudere gli occhi, alla sera, può essere un modo perfetto per avere un buon sonno ed essere carichi il giorno successivo.