Sono innamorati dell’amore, fai attenzione: questi segni hanno l’infatuazione facile, ma dura poco

I segni zodiacali con l’infatuazione facile sono molto instabili nei loro sentimenti: contare sul loro affetto può essere un grave errore.

L’amore è un sentimento volatile: può cominciare in un attimo e finire altrettanto all’improvviso: è capitato a tutti, almeno una volta nella vita.

Ci sono persone a cui però capita sempre: non sono portate per un amore a lungo termine perché, semplicemente, hanno un carattere molto incostante e tendono a perdere velocemente interesse ed entusiasmo non soltanto nei confronti di un amore o di un sentimento, ma anche di qualsiasi altra cosa.

In genere queste persone così incostanti in amore appartengono tutte agli stessi segni zodiacali, che hanno tra le proprie caratteristiche principali una certa superficialità.

I segni zodiacali con l’infatuazione facile

GEMELLI – Segno d’Aria per eccellenza, il Gemelli è uno dei segni più incostanti in assoluto. Estremamente superficiale per natura, tende a interessarsi di cento cose contemporaneamente senza però approfondire davvero nessuna di esse. La stessa cosa fa in amore: il Gemelli potrebbe innamorarsi dieci volte al giorno e dimenticarsi il giorno dopo della persona che aveva attirato il suo interesse. Essendo dotato anche di una grande parlantina, il Gemelli è anche un seduttore abilissimo, in grado di catturare in un lampo l’attenzione della persona interessata che, però, potrebbe non ricevere più le sue attenzioni appena un giorno dopo.

ACQUARIO – Questo è in assoluto il segno più innamorato dell’amore. Idealista, ottimista, dotato di una straordinaria fiducia nel mondo e nelle persone, l’Acquario tende a vedere solo il buono di coloro che ha intorno e, quindi, si innamora molto facilmente di persone che conosce appena. Proprio per questo motivo però l’infatuazione dell’Acquario scema in fretta, nel momento in cui questo segno si rende conto che la persona che aveva catturato il suo interesse in realtà non era come l’aveva immaginata. Si può dire, quindi, che l’Acquario non sia superficiale ma che, piuttosto, sia un segno molto ingenuo.

CANCRO – Il segno del Cancro è tra i più romantici che si possano incontrare. Anche questo segno è innamorato dell’amore, ma dell’amore delle favole, quindi piuttosto idealizzato e irrealistico, molto lontano dalle difficoltà concrete e dalla costante fatica quotidiana di un rapporto di coppia reale. Il Cancro tende quindi a innamorarsi in un lampo di persone dal carattere forte e carismatico, dalle quali si sente istintivamente attirato e da cui desidera essere protetto. Tuttavia, si disamora velocemente nel momento in cui si rende conto che la persona che ha scelto non lo accontenta in tutto e per tutto e non lo asseconda in tutto quello che fa e che desidera.