Un Posto al Sole, cosa accadrà il 19 Aprile: Nunzio inarrestabile, Damiano chiede aiuto per Rosa

Cosa succederà a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda il 19 aprile? Nunzio intenzionato a scoprire la verità, Damiano vuole aiutare Rosa.

Nuove puntate di Un posto al sole e come sempre le novità non mancheranno. Tanti saranno infatti i colpi di scena pronti a stupire i tantissimi fan della storica soap opera in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.50 circa. Le anticipazioni svelano che Nunzio sarà inarrestabile, vuole a tutti i costi scoprire la verità.

Sin dall’inizio Cammarota non ha mai creduto che quello di Diana sia stato davvero un incidente, infatti è convinto che c’entri Flavio Bianchi con quello che le è accaduto. Quando lo ha visto in ospedale ha perso il controllo e ha provato ad aggredirlo, Riccardo però è riuscito a riportare la calma. Nelle prossime puntate Nunzio inizierà a collaborare con l’ispettrice Anselmi, i due indagheranno sui loschi affari del noto imprenditore.

Bianchi apparirà molto preoccupato nei prossimi episodi, ha paura che Diana possa svegliarsi dal coma e denunciarlo, l’architetto infatti è a conoscenza del fatto che lui collabori con la Camorra. Per risolvere la questione l’imprenditore chiederà aiuto al boss Torrente.

Anticipazioni Upas, Rosa spiazza Damiano: lui chiederà aiuto per proteggere lei e Manuel

Vedendo l’ex con Viola, la Picariello ha provato ancora una volta gelosia, lei non ha mai nascosto di essere ancora innamorata di Damiano e il fatto di essere tornati a vivere insieme l’aveva un po’ illusa anche se lui è sempre stato chiaro.

Per evitare di soffrire ancora Rosa farà una richiesta a Renda che lo stupirà molto, gli chiederà infatti di tornare a vivere a casa sua. Lui accetterà ma poco dopo una nuova minaccia si abbatterà sull’ex compagna e sul figlio Manuel. I camorristi vogliono a tutti i costi convincere la donna a lasciare la sua abitazione ed è per questo che continuano a spaventarla, il poliziotto però cercherà di scoprire chi la sta minacciando.

Nella puntata che andrà in onda il 19 aprile Damiano per proteggere la sua famiglia chiederà aiuto a Eduardo. Gli chiederà di raccogliere informazioni utili in carcere per scoprire i responsabili dell’intimidatorio gesto ai danni di Rosa e Manuel. Nel frattempo Nunzio continuerà ad indagare su Bianchi per scoprire se è davvero coinvolto nell’incidente di Diana. Per scoprire cos’altro succederà a Un posto al sole non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi, le novità non mancheranno.