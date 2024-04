Occhi sensibili in primavera: ecco i rimedi naturali per alleviare il fastidio

Vi capita spesso durante la stagione primaverile di soffrire a causa degli occhi irritati? Ecco con cosa potete eliminare il disturbo

Ecco che la stagione amata da molti, ha fatto il suo ingresso ufficiale. Sono davvero tante le cose belle della primavera, si risveglia la natura, il tempo e il clima cambiano, la luce ritrova spazio e illumina le giornate grazie ad un caldo sole, i colori spenti durante l’inverno riprendono vita e noi ritroviamo l’energia ma soprattutto l’entusiasmo di fare cose nuove oppure le solite cose che facevamo sempre. Però non è per tutti così, o meglio, ci sono anche gli aspetti negativi di questo periodo dell’anno.

Può accadere infatti che molte persone non vivano proprio bene questa stagione. Molti di noi infatti risentono del clima esterno, della temperatura e percepiscono tutto in modo molto più evidente di tanti altri. Quindi chi ha una sviluppata sensibilità ai cambiamenti del tempo e della natura, pare sia stato accertato che svilupperebbe proprio dei sintomi di questo malessere o di questo fastidio a livello fisico. Per esempio, si sa che in primavera aumentano in modo molto importante le forme di allergia. Per cui anche a causa di questo dato di fatto, i nostri occhi possono soffrirne in modo evidente.

Con quali rimedi naturali possiamo alleviare il fastidio agli occhi in primavera

Molte persone hanno gli occhi particolarmente sensibili rispetto ai fenomeni naturali che si sviluppano in particolar modo in primavera. Quindi le polveri, i pollini che si librano nell’aria e dai fiori, e che sono talvolta ben visibili ma altre volte no, si infilano o vengono a contatto con i nostri occhi tutte le volte in cui usciamo e quasi subito, magari dalla sera alla mattina, o quando ci svegliamo, sentiamo un terribile bruciore agli occhi, cisposità, rossore intenso nella parte della cornea e difficoltà a muovere gli occhi, talvolta anche dolore.

Ma come risolvere questo problema che hanno molti? Molto consigliata è l’acqua ben fredda da buttare sopra gli occhi quando sono arrossati e danno fastidio. Ma anche le lacrime artificiali, sono indicate per far si che l’occhio mantenga sempre idratazione. Per quanto concerne le soluzioni naturali che tutti noi conosciamo, sarebbe il caso di metterle in atto in questi casi.

Per cui ricorriamo a degli impacchi di camomilla, non troppo caldi ma neanche freddi e applichiamoli sopra gli occhi. E anche la malva, che ha un effetto rilassante, risulta essere molto efficace in caso di infiammazione alla congiuntiva.