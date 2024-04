Controlla le lire che non hai mai gettato via: ne basta una per pagarti una vacanza di lusso

Se avete ancora delle lire conservate a casa guardate subito se possedete questa: potrebbe valere un piccolo tesoro!

Come ben sappiamo, nel 2001 abbiamo detto definitivamente addio alla lira per abbracciare la moneta unica dell’Unione Europea: l’euro. Ancora oggi sono tanti gli italiani che rimpiangono la vecchia valuta: con le lire, per molti, la vita era molto più agevole e, rispetto ad oggi, si poteva vivere dignitosamente con uno stipendio di un milione al mese (oggi 500 euro).

Proprio per questo motivo molte persone conservano nella propria abitazione ancora delle monete o delle banconote in lire. Se avete ancora delle lire allora siete nel posto giusto: alcune di queste potrebbero valere un piccolo tesoro. Vediamo quali sono le lire che oggi valgono di più e il motivo di tale valore.

Lire che valgono un tesoretto: se hai queste sei fortunato

Tra il 1946 e il 1950 la zecca italiana coniò alcune monete da 1 lira che sono state soprannominate “lire arancia” a causa del caratteristico colore. Oggi le “lire arancia” sono oggetti da collezione molto ambiti e il loro valore varia notevolmente a seconda della rarità, dello stato di conservazione e della domanda del mercato.

Oggi 1 Lira “Arancia” 1946 – Fior di Conio può valere fino a 2.000 euro se in perfette condizioni: questa moneta è stata coniata in soli 12mila esemplari. Ancora, 1 Lira “Arancia” 1947-1950 – Fior di Conio, più comune della 1946, ma comunque rara, può raggiungere un valore di circa 1.000 euro in stato di fior di conio.

1 Lira “Arancia” 1947-1950 – Splendida, circolata ma in ottime condizioni può valere tra i 500 e i 700 euro; 1 Lira “Arancia” 1947-1950 – Buona, una moneta con segni di usura e circolazione ha un valore inferiore, che si aggira intorno ai 300 euro. Esistono poi anche alcune varianti rare che possono valere molto di più.

Parliamo di 1 Lira “Cornucopia” – Fior di Conio: coniata in soli 80 esemplari, questa rarissima moneta può raggiungere un valore di oltre 2.000 euro. Ma come facciamo a capire quanto vale 1 Lira arancia se la possediamo a casa? Sicuramente la rarità della moneta è il fattore principale che determina il suo valore. Più una moneta è rara, maggiore sarà il suo valore.

Influisce poi molto lo stato di conservazione della moneta: una moneta in perfette condizioni, ovvero “fior di conio”, avrà un valore maggiore rispetto a una moneta usurata e circolata. Infine la domanda del mercato per un particolare tipo di moneta può influenzare il suo valore. Se c’è molta richiesta per una moneta rara, il suo valore sarà più alto.

Se abbiamo una Lira arancia e vogliamo venderla allora assicuriamoci di ottenere prima la valutazione di un esperto di numismatica. Nel caso in cui, invece, volessimo acquistarla, allora è importante farlo da un venditore affidabile e con una buona reputazione dal momento che, in giro, ci sono molti truffatori che vendono monete false.