Sei ancora in tempo per chiedere l’esonero dal canone Rai ma devi fare in fretta: invia subito la domanda

Ci sono soggetti che hanno specifici requisiti tali da poter richiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai ma manca poco tempo per farlo.

Il canone Rai è dovuto annualmente da chiunque abbia un apparecchio televisivo. Si paga una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Anche i residenti all’estero devono pagarlo se possiedono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone Rai è di 90 euro all’anno ma ci sono alcuni soggetti, con specifici requisiti, che sono esonerati dal pagamento. Possono farne richiesta entro la data di scadenza, che è ormai molto vicina.

Entro quando si può richiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai

I soggetti che non devono pagare il canone Rai sono:

ultrasettantacinquenni con reddito basso

diplomatici e militari stranieri

cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv

coloro che non hanno un apparecchio di ricezione della televisione pubblica

In particolare i cittadini che hanno compiuto 75 anni e che hanno un reddito annuo (proprio e del coniuge) non superiore a 8.000 euro possono ottenere l’agevolazione per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto invece dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Chiunque voglia ottenere l’esonero dal pagamento del Canone Rai ha tempo fino alla fine di aprile per farne richiesta. Deve quindi scaricare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modulo che trova seguendo questo percorso: Home / Aree tematiche / Canone TV / Casi di esonero / Ultrasettantacinquenni con reddito basso. Una volta scaricato il modulo, è necessario compilarlo e spedirlo in plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”, allegando copia di un valido documento di riconoscimento.

In alternativa il modulo può essere inviato all’indirizzo email cp22.canonetv@postacertificata.rai.it o consegnato ad un ufficio territoriale. I soggetti che non hanno un apparecchio di ricezione della televisione pubblica possono inviare la dichiarazione:

dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo

dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno

Si ricorda infine che entro il 30 di aprile è anche necessario fare il pagamento del canone con il modello F24 o pagando la bolletta. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione, ma anche in due o quattro rate (per chi opta per le rate, entro il 30 aprile avviene il pagamento della seconda rata).