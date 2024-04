Questi farmaci possono causare depressione: alcuni sono molto comuni

Molte persone non sono consapevoli del fatto che alcuni farmaci sono stati associati a sintomi della depressione come effetto collaterale

I farmaci dovrebbero aiutarti a sentirti meglio, ma comportano anche dei rischi, inclusa la depressione. Infatti, secondo uno studio pubblicato sulla rivista JAMA, circa un terzo degli americani assume farmaci su prescrizione che potrebbero potenzialmente causare depressione o aumentare il rischio di suicidio.

Poiché la depressione è così comune nei pazienti con malattie croniche gravi, è spesso difficile stabilire se questi farmaci siano responsabili dei sintomi dell’umore. Tuttavia, è essenziale essere consapevoli di queste possibili associazioni.

Tipi di farmaci che causano depressione: ecco quali sono

Sebbene non sia un elenco completo, alcuni farmaci comuni sono associati ai sintomi della depressione. Tra questi, ci sono i beta-bloccanti, generalmente prescritti per il trattamento dell’ipertensione. Possono anche essere somministrati come colliri nel trattamento del glaucoma. Esempi di questo tipo di farmaci includono Toprol XL (metoprololo) e Inderal (propranololo). Questi ultimi sono comunemente associati a sintomi depressivi come problemi sessuali e affaticamento.

I corticosteroidi sono spesso usati per trattare condizioni infiammatorie, come il lupus, l’artrite reumatoide, la gotta e la sindrome di Sjögren, nonché altre condizioni mediche. Possono causare una varietà di sintomi psichiatrici. Si ritiene che, tra gli altri effetti, influenzino la serotonina, una sostanza prodotta dal cervello che si ritiene sia coinvolta nella regolazione dell’umore. Esempi di questo tipo di farmaci includono cortisone, prednisone, metilprednisolone e triamcinolone.

Farmaci come la carbidopa e la levodopa (Sinemet, Rytary, Duopa) che curano il morbo di Parkinson influenzano il livello di dopamina nel cervello, che è una delle sostanze chimiche chiave coinvolte nella regolazione dell’umore, dice Ziffra. Secondo la Fondazione Parkinson, la malattia è anche collegata alla depressione, a causa dei processi biologici associati alla malattia.

Anche gli estrogeni e i progestinici utilizzati nei metodi contraccettivi come la pillola o il cerotto sono stati da tempo collegati a un rischio più elevato di depressione. Alcune ricerche più recenti indicano che la stessa associazione potrebbe esistere con la terapia ormonale sostitutiva, prescritta per aiutare con gli effetti collaterali della menopausa, inclusa la depressione.

I farmaci stimolanti invece possono essere prescritti per trattare la sonnolenza diurna associata a condizioni come la narcolessia e possono anche essere utilizzati nel trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Ritalin (metilfenidato) e Provigil (modafinil) sono alcuni esempi di questo tipo. Sebbene siano stati utilizzati per potenziare gli antidepressivi, in alcuni pazienti esiste anche un’associazione con il peggioramento dell’umore.

Nella lista, appaiono anche gli anticonvulsivanti, utilizzati nel trattamento delle convulsioni. Poiché influenzano le sostanze chimiche presenti nel cervello ritenute responsabili della regolazione dell’umore, a volte possono causare depressione. Ancora, gli inibitori della pompa protonica (PPI) e bloccanti sono più comunemente prescritti per il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) e sono stati occasionalmente associati alla depressione per ragioni che non sono chiare.

Infine, ci sono le statine (farmaci più comunemente prescritti per abbassare il colesterolo) e i farmaci anticolinergici, spesso usati per trattare la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) con farmaci come Bentyl (diciclomina).