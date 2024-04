Meglio non mangiare questo formaggio: è tra i più ‘letali’ al mondo, gli esperti mettono in guardia

Sapete che esiste un formaggio letale? Meglio non mangiarlo mai, gli esperti mettono in guardia.

In Europa è stato bandito questo formaggio ritenuto il più pericoloso del mondo: ecco di quale si tratta e perché sarebbe meglio non comprarlo mai.

Esiste un formaggio letale, il più pericoloso del mondo, che in alcuni paesi dell’Europa è stato addirittura bandito, ma sapete qual è e come mai dovreste fare a meno di mangiarlo? L’alimento è molto amato e diffuso inoltre in Italia rappresenta un pilastro dell’economia italiana: ecco spiegato il motivo dell’astio nei suoi confronti.

Il formaggio più letale del mondo è italiano, l’Europa l’ha bandito: ecco qual è e perché

Esiste un formaggio nostrano molto famoso che in Europa è stato bandito perché è potenzialmente letale. Alcuni lo scelgono ogni giorno, anche per l’alimentazione vegana che esclude carne pesce, latticini e uova. Risulta addirittura essere tra i più consumati insieme al vino e all’olio di oliva in quanto eccellenze italiane. Molti dei formaggi del nostro paese sono in effetti tra i più esportati e amati del mondo.

Ma ecco perché proprio questo formaggio è stato bandito! Al di là dei gusti di ognuno di noi possiamo comunque dire che molte persone consumano formaggi, tra freschi e stagionati, almeno due volte a settimana. Bisogna fare attenzione in quanto contengono elevate quantità di grassi e possono contribuire a far sviluppare malattie come l’aumento del colesterolo, ma al punto da considerarli letali?

Anche se viene difficile pensare che ci sia un formaggio considerato letale, in Europa proprio per questo motivo ne hanno abolito il consumo di uno specifico. Stiamo parlando del Casu Marzu, un formaggio sardo contenete larve di verme vivi. A quanto pare questo formaggio può condurre a malattie letali perché può causare problemi di salute molto seri che possono condurre a infezioni, e addirittura alla morte. Di conseguenza in Europa è stato bandito, ma ci sono persone così appassionate che lo producono da sole, rischiando ovviamente delle sanzioni. Ma che cos’è?

Il Casu Marzu è un formaggio sardo dal sapore molto deciso e forte e ha dei piccoli vermi che si creano sulla superficie, che di fatto ne caratterizzano la peculiarità. Al tatto appare cremoso, al sapore piccante. È considerato il formaggio sardo più pericoloso mai prodotto. In molti però continuano a produrlo perché non riescono a rinunciare a questo prodotto.