Kate Middleton, come sta davvero? Il nuovo piano per la Principessa: dove si curerà

Dopo l’annuncio ufficiale in cui Kate Middleton ha dichiarato al mondo di avere un tumore, i dubbi non si sono del tutto dissipati, ma arrivano novità.

Tutti ricordano sicuramente la storia che ormai da gennaio ha travolto la vita della Royal Family. Dapprima l’annuncio dell’intervento chirurgico programmato, perché Kate aveva un non bene specificato problema di salute all’addome. Poi i misteriosi non-annunci, un silenzio che ha fatto preoccupare sempre di più i sudditi.

Infine, rumors, ipotesi, speculazioni e rivelazioni che hanno innescato un vero mistero dietro alla salute della principessa. Ma evidentemente il sentore di qualcosa che non stava andando molto bene era verosimile. Infatti alla fine Kate Middleton ha deciso di inviare un messaggio in cui ha svelato la verità. Adesso però ci si chiede come si curerà la principessa, e spuntano novità.

Kate Middleton ha un piano ben preciso per affrontare la sua malattia, ecco dove e come farà i trattamenti

Sicuramente il dramma che ha colpito Kate e William ha arrecato ancora più disagio in quanto la coppia è fondamentale per la Famiglia Reale. Infatti fin da subito si è sempre chiesto il rispetto della privacy, anche per proteggere i figli degli eredi al trono.

Nonostante ciò, due personaggi di alto livello come loro non possono evitare completamente di aggiornare i sudditi sullo stato delle cose. Kate Middleton ha annunciato di avere un tumore e poi che si sarebbe sottoposta a chemioterapia preventiva. Non si sa dunque nemmeno che tipo di tumore abbia colpito la principessa, se sia molto grave o se sia stato preso in tempo.

Di certo c’è che, a dispetto delle prime dichiarazioni ufficiali, Kate non tornerà in pubblico per molto tempo. Ha infatti abbandonato i suoi doveri reali, e questo non è un buon segnale. Non dimentichiamoci che anche Re Carlo sta combattendo contro un tumore, e il peso delle responsabilità sta ricadendo tutto su Camilla e William.

Se ne evince che la principessa dovrà pensare solamente alla sua salute e l’ultima conferma arriva dal Daily Mirror: i Reali costruiranno un ospedale proprio nella residenza di Kate e William, ristrutturando una dependance e adattandola per l’esigenza. Ciò ha molto senso, perché in questo modo Kate Middleton potrà curarsi con serenità e non essere “paparazzata” tutte le volte che si muove da casa per andare in clinica.

È in fondo la scelta migliore, vista la situazione complicata. E i sudditi non dovranno fare altro che supportare la Royal Family e sperare che tutto vada per il meglio.