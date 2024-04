Amici, Gaia dimentica Mida: la ballerina invaghita di una star del programma

Ad Amici Gaia dimentica il suo ex fidanzato Mida e confessa che è invaghita di una star del programma.

Ci sono sempre sorprese o divertenti attività che la produzione propone ai ragazzi della scuola di Amici. In questi otto mesi ai ragazzi sono stati proposti vari “giochini” per conoscersi di più fra di loro, per farsi conoscere dal pubblico a casa ma anche per sviscerare i loro punti deboli e di forza.

Durante il daytime del 16 aprile, ai ragazzi è stato chiesto di scrivere su un bigliettino, in forma anonima, il nome di “un amico speciale” ovvero la persona che per loro c’è stata sempre all’interno del programma. Quando hanno fatto lo “spoglio” dei voti, con 3 preferenze, si è aggiudicata il titolo di “amica speciale” la ballerina Gaia.

Ad Amici Gaia dimentica Mida e confessa di chi è invaghita all’interno del programma

Gaia sta vivendo un periodo duro all’interno della scuola perché non può esibirsi per alcune settimane per via di un infortunio. Infatti ha un tutore e cammina con le stampelle e può continuare a gareggiare grazie alla sua sostituta, la ballerina Aurora. Inoltre, la napoletana è stata da poco lasciata dal suo fidanzato, il cantante Mida, che vuole attualmente solo dedicarsi alla gara.

Dopo aver appreso di essere stata nominata “amica speciale”, Gaia ci ha tenuto a ringraziare le 3 persone che l’hanno votata e ha detto di essere consapevole che in questi mesi c’è sempre stata per tutti con grande sincerità. La redazione le ha dato la possibilità di esprimere tre desideri ma in realtà lei ne ha abbozzati più di tre. Alcune proposte della ragazza sono infatti apparse irrealizzabili come esibirsi ballando per Elisa (che è stato un desiderio respinto momentaneamente per via dell’infortunio).

Ha anche chiesto di trascorrere una giornata a Disneyland Paris o di ricevere una smart grigio opaca ma entrambe le proposte sono state rifiutate. Poi ha chiesto di poter andare su un monte e urlare (richiesta che è stata approvata). Gaia ha avuto un po’ di titubanza a rivelare un altro desiderio ovvero “una chiacchiera con Alessio Gaudino”, così è emersa la sua cotta per il ballerino professionista del programma. Anche questa proposta comunque è stata scartata dagli autori per “etica professionale”.

La ragazza tra una risata e l’altra ha poi continuato con i suoi desideri: una cena in mongolfiera (respinta anche questa), un concerto privato di un cantante (altro desiderio respinto) ed infine di fare un servizio fotografico ed un picnic all’aria aperta con tutti gli altri (entrambe proposte sono state accettate dalla redazione). Insomma, in questo momento così leggero e divertente, Gaia ha confessato di avere una cotta per Alessio Gaudino. Che si sia dimenticata del suo ex Mida?