Stress da convivenza, sono sempre di più le coppie LAT: cosa si cela dietro questo fenomeno inarrestabile

In questo articolo parliamo di coppie LAT: cosa sono, e perché nasce l’esigenza di viversi il rapporto amoroso in questo modo.

Mentre il mondo va avanti, sono tante le cose che cambiano attorno a noi, e talvolta non ce ne accorgiamo neanche.

Accade, infatti, che non vi siano solo cambiamenti in ambito economico, tecnologico ecc., ma anche nel modo in cui si percepisce l’amore, lo stare insieme a livello di rapporto di coppia. Innamorarsi è certamente meraviglioso, ma far durare la relazione, non è altrettanto facile. Sentiamo sempre più spesso di coppie che si sposano o vanno a convivere e dopo poco, si lasciano.

Ci si chiede spesso che cosa sia accaduto, cosa non sia andato per arrivare a quel punto, a volte ad una velocità davvero sorprendente. In un mondo come quello odierno, dove c’è molta rapidità davvero in tutto, anche nelle decisioni di sposarsi e fare una famiglia, talvolta prese senza valutare bene ogni cosa, è necessario imparare a districarsi al meglio, per fare scelte più consapevoli.

Da un po’ di tempo, si sta diffondendo un fenomeno detto “coppie LAT”, ovvero coppie di fatto, giovani o sposate, che scelgono di vivere in un modo alternativo rispetto a quello tradizionale.

Coppie LAT, da cosa nasce questa esigenza e in cosa consiste questo fenomeno

Questo fenomeno si è diffuso dal mondo anglosassone in tutto il globo. Nel nostro Paese, le coppie LAT, secondo l’ISTAT, sono oltre il 35%.

Si tratta, nello specifico, di coppie che pur stando insieme o sposandosi, decidono di continuare a vivere separate. Questo nuovo approccio alla relazione esalta il poter avere i propri spazi, il conservare le proprie abitudini, ma continuando a vivere il proprio rapporto amoroso. Dietro a questo fenomeno, ci sarebbero l’emergenza Covid, che ha portato le persone a desiderare maggiore spazio per sé, la globalizzazione lavorativa e l’emancipazione da parte delle donne.

Chi sceglie di sposarsi ma vivere in case separate desidera avere il proprio spazio, pur continuando a stare con il proprio partner. Non si tratta di una coppia aperta, ma della sola scelta di vivere in case separate, pur continuando a esserci sempre l’uno per l’altra. È solo una questione di spazi da ritagliare per sé.

Se si riflette, in fondo, molte volte la convivenza mette a rischio l’equilibrio della coppia, proprio perché si cercano i propri spazi. Potrebbe dunque, essere un modo per restare sintonizzati emotivamente e fisicamente. Nel caso in cui vi siano figli, si può scegliere di vivere periodi tutti insieme nella stessa casa e dare le chiavi delle case a chi fa parte del nucleo familiare.