Via al cambio di stagione: come evitare una faticaccia con questi trucchi a costo zero

In questo articolo parliamo di come fare il cambio di stagione, che può sembrare faticoso, ma non se si usano questi trucchi efficaci.

Con l’arrivo della primavera, è giunta anche l’ora del cambio di stagione, un momento in cui rimettere a posto i vestiti invernali, per far posto, appunto, a quelli primaverili.

Il punto, però, è che questo cambio, soprattutto se nell’armadio ci sono molti vestiti, richiede parecchio tempo e spesso, invece di essere un piacere, si rivela alquanto faticoso. Come accade per molte cose della vita, tutto sta ad avere una buona organizzazione, in modo che tutto fili liscio.

Con le temperature decisamente più miti, è chiaro bisognerà scegliere vestiti più leggeri, ma bisognerà di certo fare anche una serie di scelte di cui a breve vi parleremo. Se c’è tanta roba tra cui districarsi potrebbe apparire un’impresa difficile, ma niente paura, perché se ci si dispone con il giusto umore e se si prende il tempo necessario per farlo, si impiegherà meno del previsto. Ecco i trucchi per renderlo meno faticoso.

Cambio di stagione, tutti i trucchi per renderlo più semplice

Una delle prime cose da fare per eseguire il cambio di stagione è un bel decluttering, ovvero mettere via ciò che è ormai superfluo, non serve più.

Chiedetevi se quei vestiti li avete messi durante la stagione, se vi stanno bene, in che stato sono. Se la risposta è no, meglio metterli via. Potreste scambiare quei vestiti che non vi servono più con qualcuno a cui invece servono, delle amiche ad esempio, oppure venderli sui siti preposti, come Vinted, Depop, Vestiere Collective. In questo modo, potrete rientrare anche di qualche soldo.

È buona cosa stirare i vestiti prima di metterli nel guardaroba, e piegarli mettendoli in perfetto ordine. Procuratevi una serie di scatole che possono servirvi per riporre i vestiti che non userete fino alla prossima stagione. Se avete molta roba, vi serviranno quelle in maxi formato, altrimenti dimensioni medio-piccole. Potete mettere delle etichette sulle scatole in cui scriverete cosa fare di quei vestiti: se venderli, gettarli, regalarli, ecc.

Potete fare il cambio stagione in compagnia di chi volete, per renderlo meno faticoso, mettere un po’ di musica per alleggerire il tutto. Ricordatevi di fare l’inventario dei vestiti nel vostro armadio, così non acquisterete inutili doppioni, ed eviterete spreco di denaro.