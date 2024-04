Belen, altro che Ballando con le stelle: ecco dove la rivedremo in tv

Belen Rodriguez non parteciperà a Ballando con le Stelle, dopo mesi è stato svelato dove rivedremo la show girl argentina in tv.

Qual è il futuro televisivo di Belen Rodriguez in tv? Si era parlato di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, ma l’ipotesi per il momento sembrerebbe sfumata, dovremo rivedere la show girl argentina altrove.

Pare che sia già certo su quale emittente vedremo la bella Belen che manca in televisione ormai da mesi. Fatta eccezione per l’intervista a Domenica IN, ormai non è più comparsa sul piccolo schermo e negli ultimi tempi si sta dedicando a tutt’altro.

Qual è il futuro di Belen Rodriguez in tv? Dove la rivedremo

A parlare di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle era stato il portale Dagospia, che aveva anticipato come fosse in atto una trattativa tra la show girl e la produzione del programma. Ma adesso, stando all’ultima indiscrezione che riguarda la bella argentina, pare che le cose siano cambiate.

È stata Deianira Marzano a condividere una segnalazione che le è arrivata riguardo alla mancata partecipazione di Belen a Ballando con le Stelle. Nel messaggio questa persona fa riferimento a un articolo di Chi in cui si dice che la Rodriguez non sarebbe stata contattata dal programma di Milly Carlucci ma la rivedremo su alcune emittenti satellitari. Non sono specificati progetti e partecipazioni future, ad essere certa è la presenza di Belen – assieme alla sorella Cecilia – nella nuova edizione di Celebrity Hunted che andrà in onda su Prime.

Si tratta di un programma cui ha preso parte tempo fa, dunque il tabloid potrebbe riferirsi a nuovi impegni televisivi quando parla di emittenti satellitari. Intanto la Rodriguez continua a dedicarsi ad altri progetti, ha recentemente creato un brand di make up, una nuova avventura di cui è molto entusiasta. Si sta dedicando alla famiglia e a breve si trasferirà in una nuova casa che ha acquistato a Milano. Si vocifera che abbia un nuovo amore ma pare che per il momento sia decisa a tenerlo nascosto, sembrerebbe che abbia una nuova manager che le avrebbe suggerito di essere più riservata con le questioni d’amore per ragioni lavorative.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che per il momento non trovano alcuna conferma da parte della diretta interessata.