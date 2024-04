Alzheimer, c’è un nuovo metodo per scoprire precocemente se siamo a rischio

I risultati di un nuovo studio hanno suggerito un metodo innovativo in grado di rilevare la malattia di Alzheimer

I ricercatori pensano di aver fatto un grande passo avanti nel rilevare la malattia di Alzheimer prima che mai. Una nuova ricerca pubblicata suggerisce che esiste un legame tra livelli ematici anomali di amiloide (una proteina associata al morbo di Alzheimer) e sottili cambiamenti nelle microstrutture cerebrali rilevate in un tipo di risonanza magnetica.

Tali risultati potrebbero portare a un nuovo modo per rilevare precocemente l’Alzheimer nelle persone con nessun segno clinico. Di seguito, scopriamo quale metodo è stato utilizzato e cosa hanno rivelato i ricercatori.

Un nuovo modo per individuare l’Alzheimer: l’importante scoperta

I ricercatori hanno analizzato i risultati di 128 partecipanti umani con e senza demenza del Florida Alzheimer’s Disease Research Center che sono stati sottoposti a scansioni di immagini utilizzando uno strumento diagnostico consolidato chiamato tomografia a emissione di positroni, o PET, in grado di rilevare le placche amiloidi nel cervello, un segno distintivo della malattia di Alzheimer.

Anche quando una scansione PET era negativa per l’amiloide e un partecipante non presentava sintomi di demenza, i ricercatori hanno scoperto che esisteva un’associazione tra coloro che mostravano livelli anomali di amiloide nel sangue e anomalie strutturali nel cervello rilevate attraverso un metodo più recente chiamato MRI a diffusione, noto anche come immagini di “acqua libera”.

I livelli ematici di amiloide sono stati determinati utilizzando Quest AD-Detect amiloide beta 42/40, un esame del sangue sul plasma sviluppato da Quest Diagnostics per aiutare a valutare il rischio di patologia di Alzheimer.

Il team ha riferito che i risultati rappresentano una nuova scoperta secondo cui l’imaging dell’acqua libera è sensibile alle prime fasi di declino del cervello, tessuti e minuscole strutture in parti chiave del cervello, anche quando una scansione PET è negativa.

Attualmente, per valutare i pazienti per la malattia di Alzheimer, i medici utilizzano una combinazione di anamnesi, esami neurologici, valutazioni cognitive e funzionali e test aggiuntivi che possono includere imaging cerebrale, una puntura lombare del liquido cerebrospinale ed esami del sangue. Trovare nuovi metodi e biomarcatori per rilevare la malattia prima e con minori costi potrebbe aprire la porta a nuovi studi clinici su farmaci sperimentali per rallentare, prevenire o trattare la condizione e aiutare a intervenire prima con i farmaci attualmente disponibili.

Il prossimo passo nella linea di ricerca per correlare meglio questi risultati è quello di seguire i partecipanti per vedere se quelli con esami del sangue positivi per l’amiloide diventano positivi all’amiloide alla scansione PET.