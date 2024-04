Bonus asilo nido, via libera ai pagamenti: le date da segnare sul calendario

Dal 2 aprile sarebbero dovuti arrivare i soldi del bonus asilo nido ma ci sono stati dei ritardi. Ecco quando l’INPS provvederà a erogare quanto spetta.

Il bonus asilo nido è una misura di supporto alle famiglie con ISEE basso che permette di far accedere i bambini piccoli nelle strutture, pubbliche e private, e ai genitori di coniugare meglio gli impegni lavorativi con la famiglia.

Per il 2024, tra l’altro, grazie alla Legge di Bilancio sono stati approvati gli incrementi per quanto riguarda i figli successivi al primo.

Più in particolare per le famiglie con ISEE entro i 25 mila euro spettano 3600 euro, ovvero 327,27 euro al mese; per i nuclei familiari che hanno un ISEE da 5 mila a 40 mila euro si è passati dai 2500 ai 3600 euro, sempre erogati mensilmente. Per le famiglie con ISEE superiore ai 40 mila, invece, non è previsto nessun incremento ma il bonus arriva a 1500 euro, ovvero 136,37 euro mensili per 11 mesi.

Le erogazioni al momento non sono ancora partite, ma l’Istituto di Previdenza ha comunicato le date, dopo che sui Social erano comparse molte segnalazioni e lamentele.

Quando arrivano i soldi del bonus asilo nido? L’INPS ha chiarito tutto

I genitori che hanno fatto la domanda per il bonus asilo nido sono rimasti un po’ perplessi quando hanno visto la pratica “ferma”. Ad un certo punto sui social, e in particolare nella pagina Facebook dell’INPS dedicata alle famiglie, è scoppiata la polemica.

Molti genitori denunciavano il fatto che le loro pratiche risultavano ancora in lavorazione, nemmeno accettate, definizione questa che dà poi il via libera ai pagamenti. Come spesso accade quando molte persone scrivono sui social, sono comparse dichiarazioni che hanno messo ancora più in confusione i cittadini.

Qualcuno sosteneva che l’INPS avesse “terminato i fondi a disposizione” e che dunque avesse bloccato le erogazioni. In realtà l’Istituto di Previdenza ha fin da subito rassicurato le famiglie, avvertendo che non c’erano ritardi e che le pratiche erano tutte in fase di lavorazione.

Anche se l’annuncio iniziale da parte di INPS aveva affermato che i soldi sarebbero arrivati dal 2 aprile in poi, molte famiglie al 18 aprile ancora non avevano visto nessuna erogazione. Sembra però che non vi siano problemi di sorta e che semplicemente INPS abbia calcolato male i tempi.

Secondo le ultime comunicazioni, l’Istituto di Previdenza terminerà il vaglio delle pratiche a giorni, e il bonus asilo nido sarà disposto in pagamento entro la fine del mese di aprile.