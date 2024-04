190 euro in busta paga per queste categorie di lavoratori: a chi spetta e quando arrivano

C’è una categoria di lavoratori che riceverà 190 euro in busta paga. Ecco di chi si tratta e a cosa corrisponde questo aumento.

Ricevere 190 euro in più al mese in busta paga sarebbe un vero sollievo per molte categorie di lavoratori. Dopotutto negli ultimi tempi si è assistito ad un aumento dei prezzi dei generi di prima necessità e non solo, così le famiglie si ritrovano ad affrontare non poche difficoltà economiche.

Ma a quanto pare c’è un’ottima notizia per una categoria di lavoratori, per la quale è avvenuto il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il triennio 2022/2024. Il rinnovo porterà con sé un aumento in busta paga che può arrivare fino a 190 euro lordi al mese.

€190 in busta paga per queste categorie di lavoratori

È finalmente avvenuto il rinnovo della CCNL pubblici per il triennio 2022-2024. Ciò vuol dire che i lavoratori che sono dipendenti del settore pubblico avranno un aumento in busta paga, che può arrivare fino a 190 euro al mese.

L’incremento sullo stipendio è di circa il 6% della busta paga e, nel caso del personale delle pubbliche amministrazioni, l’aumento medio sarà di circa 160 euro al mese. Per altre categorie invece l’incremento sarà superiore e potrà arrivare addirittura a €190.

Il governo ha destinato circa 5 miliardi di euro ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali che avranno validità a partire dall’anno in corso. In realtà alcuni stipendi sono già aumentati del 6%, ma oltre alle risorse dedicate ai rinnovi contrattuali ci sono anche altre risorse divise in base ai settori e a specifici comparti individuati dalla legge. Stiamo parlando di risorse per un valore complessivo di 700 milioni di euro, che porteranno l’incremento medio in busta paga ad una percentuale del 6,2%.

Beneficeranno di questi aumenti i dipendenti di:

Tutte le Amministrazioni dello Stato

Le aziende e le amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo

Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale

Le istituzioni scolastiche e universitarie

Istituti autonomi case popolari

Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura

Enti pubblici non economici

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Gli aumenti in busta paga sono stati estesi anche al personale statale in regime di diritto pubblico. In ogni caso il rialzo era previsto già a partire da gennaio 2024 e non è necessario presentare alcuna richiesta: avverrà automaticamente in busta paga. Chi non ha ancora ricevuto l’aumento presto lo riceverà con i relativi arretrati.