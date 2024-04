William, arriva il grande gesto d’amore per Kate: impossibile non commuoversi

William, il principe di Galles, è tornato ai suoi doveri pubblici in seguito all’annuncio della malattia che sta affrontando la moglie, Kate Middleton. Periodo straordinariamente delicato per tutta la famiglia reale.

Lo scorso 22 marzo la Principessa del Galles, ha rilasciato sui canali social ufficiali un video in cui ha confermato una tragica notizia che si temeva da mesi: è malata di cancro. Dovrà affrontare un percorso chemioterapico che la terrà lontana dalla vita pubblica.

La Middleton si era sottoposta a un intervento addominale nel gennaio 2024. Da qui l’infausta scoperta. Nelle sue parole si scopre l’umanità di una giovane donna, sicura di riuscire a superare questo difficile momento ma, al tempo stesso, preoccupata per il benessere e la privacy dei suoi figli. Come lei stessa ha sottolineato, può contare sulla competenza di un team di medici e soprattutto sul supporto del marito, il principe William. Ciò che quest’ultimo ha pianificato per la consorte è davvero commovente.

William, il principe di Galles è straordinariamente di supporto per la moglie Kate

Oltre la Principessa del Galles, anche il sovrano in persona, Carlo III, ha avuto l’infausta diagnosi di un cancro. Questo significa che ben due dei membri principali e più attivi della famiglia reale britannica sono al momento indisponibili a portare avanti impegni ufficiali.

Molte delle responsabilità, quindi, ricadranno su William, primo in linea di successione al trono. Il 41enne si è concesso un periodo di pausa per stare al fianco della moglie. Tuttavia, da pochi giorni ha ripreso il suo lavoro, lasciando Kate per la prima volta da quando ha rivelato la sua malattia.

Il principe William ha studiato un piano accurato per rendere più “morbido” questo distacco. Nelle ultime settimane ha trascorso del tempo di qualità con la famiglia in occasione delle vacanze di Pasqua. Ha aspettato che i figli tornassero a scuola per riprendere gli impegni reali ma ha scelto tutti eventi vicini a casa, concentrandosi sulle questioni che lo appassionano come la comunità e l’ambiente.

La prima tappa è stata la visita alla fondazione Surplus to Supper che combatte gli sprechi alimentari e raccoglie e distribuisce circa 10 tonnellate di cibo a settimana a varie istituzioni come scuole, case di cura, gruppi religiosi e centri giovanili. Inoltre, il principe William è stato visto portare il figlio maggiore, il piccolo George, a una partita di calcio dell’Aston Villa.