I 4 segni più duri e scontrosi: sembrano sempre arrabbiati con il mondo

Le persone più dure e scontrose appartengono spesso sempre agli stessi segni zodiacali, ma perché si comportano così?

I motivi per cui le persone si comportano in maniera scontrosa possono essere tanti. Di solito si tratta di una strategia di difesa mentre in altri casi è una strategia di attacco per ottenere i propri scopi.

In ogni caso, spesso le persone apparentemente scontrose nascondono un lato ragionevole e comprensivo che però quando viene messo a dura prova letteralmente sparisce, lasciando spazio a molta aggressività e spesso un modo di porsi estremamente antipatico, che serve per lo più a scoraggiare le persone sgradite.

I 4 segni più scontrosi

ARIETE – Chiunque abbia mai provato a discutere con un Ariete quando si trova in uno dei suoi “momenti no” saprà perfettamente cosa significa trovarsi di fronte a una persona scontrosa, spesso irragionevole e assolutamente poco razionale. Questo segno ha tantissimi pregi ma un solo difetto: quando si arrabbia per qualcosa diventa assolutamente intrattabile e, soprattutto … si arrabbia molto spesso!

CAPRICORNO – Pacato, razionale, organizzatissimo, almeno all’apparenza il segno del Capricorno non dovrebbe essere né duro né scontroso, ma non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. I nati sotto questo segno diventano burberi, inflessibili e intrattabili con chiunque non si conformi al loro modo di pensare e che addirittura osa scombinare i suoi piani dopo il tanto lavoro che ha fatto nel metterli a punto. Odia i disorganizzati, e proprio con loro risulta particolarmente burbero … diciamo insopportabile.

SCORPIONE – Questo segno è tra i più orgogliosi dello zodiaco. Vuole che tutto, assolutamente tutto si faccia come dice lui e non tollera che qualcuno possa dargli torto in pubblico o non sia d’accordo con lui per qualche motivo. Sembra sempre arrabbiato con il mondo perché vive in paranoia per gran parte della vita, sospettando di chiunque perché teme continuamente di essere tradito, ingannato o raggirato. Fortunatamente non dà quasi ma in escandescenze, ma quando si arrabbia è meglio scappare.

ACQUARIO – Si dice che non ci sia un cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo: si tratta della frase perfetta per descrivere un’Acquario furioso. Questo segno è buono, generoso e idealista ma si trasforma completamente nel momento in cui si arrabbia. Si scaglia in maniera durissima contro chi cerca di approfittare degli altri e soprattutto contro chi tenta di fare i propri interessi a scapito delle persone oneste. Se entra in “modalità da battaglia” l’Acquario diventa uno dei segni più duri e scontrosi dello zodiaco.