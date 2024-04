Quante volte ti ha mentito e l’hai perdonato? Lo farà ancora se fa parte di questi segni zodiacali

Per questi segni zodiacali, la tendenza a dire bugie o a manipolare la realtà, a volte anche a fin di bene, è un’abitudine consolidata

Senza accusare pesantemente nessuno, vi sono inclinazioni che possono spingere alcune persone a manifestare comportamenti meno onesti. Spesso, questa sgradevole tendenza dipende dal segno zodiacale sotto cui si è nati. Esaminiamo da un punto di vista astrologico i segni zodiacali che potrebbero essere considerati più propensi a mentire e cosa potrebbe influenzarli in questa direzione.

Soprattutto in una relazione di tipo sentimentale, tutto questo può minare la fiducia. Le continue bugie di uno dei due partner non fanno bene al rapporto. La sincerità e l’onestà sono virtù apprezzate in tutte le culture e, indipendentemente dal segno zodiacale, è importante praticare la trasparenza e la verità nelle interazioni quotidiane. Come detto, non vogliamo accusare nessuno. Allo stesso tempo, però, forse è bene conoscere le caratteristiche astrali di alcune costellazioni.

I segni zodiacali più bugiardi

Cinque costellazioni in tutto. Gli astrologi individuano cinque segni zodiacali tra quelli che, con più o meno malizia, tendono a mentire. Per loro, dunque, la tendenza a dire bugie o a manipolare la realtà, a volte anche a fin di bene, è un’abitudine consolidata.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli sono noti per la loro versatilità e il loro spirito curioso, ma potrebbero anche avere una tendenza a inventare storie o a esagerare la verità per rendere più interessanti le loro narrazioni. Governati da Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelletto, i Gemelli possono trovare difficile resistere alla tentazione di manipolare la verità per adattarla ai loro scopi o per mantenere l’attenzione su di sé. Del resto, sono il segno doppio per eccellenza e per antonomasia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione è spesso associato al mistero e alla segretezza, e potrebbe quindi manifestare una tendenza a celare la verità o a nascondere informazioni rilevanti. Governato da Plutone e tradizionalmente da Marte, lo Scorpione ha una profonda comprensione del potere delle informazioni e potrebbe utilizzarle strategicamente per manipolare gli altri o proteggere i propri segreti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci sono noti per la loro natura sognante e la loro sensibilità emotiva, ma potrebbero anche avere difficoltà a distinguere la verità dalla finzione. Governati da Nettuno e tradizionalmente da Giove, i Pesci possono essere inclini a creare illusioni o a evitare la realtà quando questa diventa troppo difficile da affrontare. La loro empatia potrebbe spingerli a mentire per proteggere gli altri o per evitare conflitti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario è noto per la sua voglia di avventura e la sua propensione all’esagerazione, che potrebbero portarlo a raccontare storie fantasiose o a ingigantire le proprie gesta per attirare l’attenzione. Governato da Giove, il pianeta dell’espansione e della fortuna, il Sagittario potrebbe sentirsi spinto a ingannare per creare un’immagine più grandiosa di sé stesso o per evitare di affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

