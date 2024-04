Mancanza di energia durante la giornata? Non per forza caffè: prova questo trucco a costo zero

Se ti manca energia durante la giornata e hai preso già troppi caffè ecco un rimedio a costo zero che ti darà subito sprint.

Lavorare tante ore durante la giornata chiaramente stanca tantissimo e non solo nel caso di lavoro fisico, ma anche per chi lavora seduto davanti a un pc avverte che le forze man mano svaniscono. Come fare per recuperare senza bere troppo caffè? Ecco un rimedio che non costa nulla.

Lavorare al pc, sia in ufficio che da casa, ma anche fare qualsiasi altra attività, è stancante. Indubbiamente lo sforzo fisico in alcuni casi può sembrare minimo, ma quello mentale alle volte prevale e si sente l’esigenza di ricaricarsi spesso, magari bevendo troppo caffè. Ma ci sono altre soluzioni? A quanto pare esistono altri rimedi, anche più sani del consumo eccessivo della caffeina, che possono fare al caso vostro: ecco quali sono.

Se mancano le energie durante la giornata non solo caffè: ecco un rimedio decisamente utile e sano

Per avere più energia durante la giornata lavorativa il consiglio migliore da seguire è quello di “fare molte pause”. Anche se per molti può sembrare una perdita di tempo, in realtà il beneficio permette di recuperare così tante energie da sentirsi meglio ogni volta che si riprende a lavorare. Meglio addirittura di un caffè! A ritenere che sia questa la strada giusta è Kamran Bedi, citato in Woman e Home per questo rimedio semplice, e a costo zero. Vediamo esattamente cosa possiamo fare per riprendere le forze e ricaricarci per altre ore!

Secondo il coach infatti in qualsiasi attività ci siamo impegnati nell’arco della giornata dobbiamo considerare una pausa obbligatoria. “Interrompere la giornata con pause da uno a dieci minuti tra lavoro, compiti e spostamenti può aiutare ad alleviare lo stress e l’ansia, così come lo può essere un’eccessiva stimolazione da Internet, dai social media e il tempo trascorso davanti allo schermo”. Brevi periodi di tempo per staccare da tutto e dedicarsi solo alla ricarica delle energie. Ma cosa fare in queste pause?

Secondo Siân Winslade,ife coach, durante le pause si può approfittare per bere acqua. “Tenere una bottiglia d’acqua a portata di mano non solo aiuta la concentrazione e i tempi di reazione, ma migliora anche la memoria e l’umore e riduce mal di testa, stanchezza e ansia.” Sappiamo inoltre che l’idratazione è fondamentale per la salute. Un altro consiglio per i momenti di pausa può essere quello di meditare e fare yoga oppure si può semplicemente cambiare l’ambiente per migliorare umore e stress. Ad esempio si potrebbe uscire per fare una passeggiata.