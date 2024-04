Non c’è niente di peggio: questa (pessima) abitudine ti fa avere sempre la pancia gonfia

Fai molta attenzione a questa pessima abitudine: secondo gli esperti ti fa avere sempre la pancia gonfia. Dacci subito un taglio!

Anche tu soffri spesso di pancia gonfia? Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma potrebbe essere tutta colpa di una pessima abitudine a cui nessuno pensa mai, ma che può davvero causare parecchi problemi sotto questo punto di vista.

Riesci ad immaginare di che cosa si tratta? In molti casi, il disturbo è legato ad una cattiva alimentazione o a qualche forma di intolleranza o di allergia. Altre volte invece ad uno stile di vita troppo sedentario o ad altri vizi connessi alla nostra quotidianità.

Ad ogni modo, se il gonfiore addominale ti crea disagio e vuoi quindi sbarazzartene subito faresti bene a stare molto attento ad alcuni errori tanto banali quanto comuni.

Questa abitudine ti fa avere sempre la pancia gonfia: fai molta attenzione!

Come abbiamo anticipato, il problema della pancia gonfia che tanto ci crea disagio e imbarazzo può essere causato da alcune pessime abitudini appartenenti alla vita di tutti i giorni. Non stiamo parlando semplicemente del consumare cibo spazzatura o di fare poca attività fisica, ma di alcuni comportamenti spesso insospettabili che a lungo andare possono davvero causare danni alla nostra forma fisica e alla nostra salute.

Secondo la nutrizionista Lisa Richards e l’autrice del libro Recipe For Survival Dana Ellis Hunnes, all’origine del fenomeno ci sarebbero alcuni errori in genere sottovalutati dalla maggior parte delle persone come ad esempio:

non bere abbastanza acqua: la disidratazione prolungata può causare gonfiore addominale. In particolare, non bere per otto ore di fila può aumentare il disturbo. Il consiglio è quindi quello di consumare almeno 2 litri di acqua al giorno, comprese tisane e liquidi contenuti all’interno di frutta e verdura;

la disidratazione prolungata può causare gonfiore addominale. In particolare, non bere per otto ore di fila può aumentare il disturbo. Il consiglio è quindi quello di consumare almeno 2 litri di acqua al giorno, comprese tisane e liquidi contenuti all’interno di frutta e verdura; fare una colazione ricca di sodio: assumere sale di prima mattina contribuisce a farci sentire più gonfi e pesanti. Se ami le colazioni salate, faresti bene ad optare per un toast con dell’avocado;

assumere sale di prima mattina contribuisce a farci sentire più gonfi e pesanti. Se ami le colazioni salate, faresti bene ad optare per un toast con dell’avocado; mangiare cibi zuccherati a colazione: anche assumere un’eccessiva quantità di zucchero a colazione provoca il gonfiore alla pancia. Attenzione in particolare a caramelle, carboidrati raffinati, zuccheri aggiunti e oli che possono aumentare la glicemia;

anche assumere un’eccessiva quantità di zucchero a colazione provoca il gonfiore alla pancia. Attenzione in particolare a caramelle, carboidrati raffinati, zuccheri aggiunti e oli che possono aumentare la glicemia; praticare poco sport: l’attività fisica favorisce il transito intestinale, diminuendo quindi il gonfiore. Pertanto, chi fa poco esercizio e conduce uno stile di vita troppo sedentario rischia di soffrire maggiormente di questo disturbo.

Vedrai, se cercherai di limitare queste pessime abitudine noterai fin da subito un netto miglioramento e potrai dire finalmente addio alla pancia gonfia!