Terra Amara, cambio programmazione Mediaset: cosa andrà in onda al posto della serie turca

Cambio di programmazione per quanto riguarda Mediaset: Terra Amara non sarà più trasmessa lo stesso giorno!

Novità molto importanti in vista per quanto riguarda la nuova programmazione di Mediaset. Nei prossimi giorni il palinsesto della principale emittente del gruppo sarà completamente stravolto, lasciando di stucco molti telespettatori sia per quanto riguarda nuovi programmi che il cambio orario.

Nei giorni scorsi Mediaset ha reso pubblico il cambio di programmazione a partire proprio dalla settimana entrante. Sono davvero numerose le novità che riguardano soprattutto le serie tv. In particolare ad avere uno stravolgimento di palinsesto sarà Terra Amara che dovrà lasciare il posto ad un’altra serie tv.

Palinsesto Mediaset, via Terra Amara: al suo posto un’altra serie tv

Mediaset ha deciso di modificare radicalmente la messa in onda della serie tv turca Terra Amara che andrà in onda esclusivamente nel pomeriggio della domenica. Torneranno, infatti, le puntate extra-large della serie, con una durata di due ore e che anticiperanno l’appuntamento con Verissimo. L’idea è di prendere il posto della trasmissione Amici di Maria De Filippi, che si concentrerà invece sul serale del sabato sera.

Già a fine marzo Mediaset aveva cambiato il proprio palinsesto: il 27 marzo è partito Vanina Guarrisi, mentre il 29 marzo è stato il turno di Se Potessi Dirti Addio con Gabriel Garko e Anna Safronik. Confermato per tutto il mese di aprile Endless Love, la nuova soap opera turca che andrà in onda il pomeriggio dalle 14:10 alle 14:45, mentre di sabato ci saranno le puntate XL da due ore.

Lo spostamento di Terra Amara nel palinsesto Mediaset è dovuto principalmente alla messa in onda di un’altra serie tv che intratterrà i telespettatori con la seconda stagione. Parliamo di Viola come il mare, la fortunata serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi. La data ufficiale della messa in onda della seconda stagione è venerdì 3 maggio.

Il primo promo della serie, trasmesso durante l’ultima puntata di Vanina su Canale 5, regala qualche anticipazione. La situazione tra Viola e Francesco è decisamente cambiata: lei sembra aver lasciato la cronaca nera e lui non perde occasione di stuzzicarla. Tra i due non mancheranno i battibecchi e la tensione, ma anche la complicità e l’intesa che li ha resi così amati dal pubblico.

Oltre ai protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, nel cast troviamo alcune novità. Simona Cavallari ha lasciato la serie, mentre al suo posto arriva Alice Arcuri nel ruolo della nuova caporedattrice. Un altro nuovo ingresso è Giovanni Scifoni. Ricordiamo che le prime tre puntate della seconda stagione saranno disponibili in anteprima su Mediaset Infinity a partire da mercoledì 24 aprile. Invece, la messa in onda su Canale 5 inizierà venerdì 3 maggio con sei appuntamenti settimanali.