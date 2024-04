Uomini e Donne, dramma nel passato del tronista: il racconto è struggente

Il dramma del protagonista di Uomini e Donne è straziante: quello che è successo nel suo passato. Il racconto dopo diverso tempo.

A Uomini e Donne sono tante le persone arrivate, sia nel trono classico che nel trono over. Entrati nel dating show di Maria De Filippi per trovare l’amore molti finiscono per raccontare la propria vita, anche perché conoscendo una persona è inevitabile non raccontarsi. E così è venuto fuori un racconto davvero struggente che ha coinvolto uno dei protagonisti del programma di Canale 5.

Qui di seguito nel dettaglio andiamo a vedere il dramma raccontato dal cavaliere di Uomini e Donne che nella sua vita si è dovuto rialzare dopo un momento difficile. Non è stato facile, ma l’ha fatto e una persona importante nella sua vita gli è stata molto vicina.

Uomini e Donne: il dramma del cavaliere dopo l’incidente

Come abbiamo appena detto un cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato il suo dramma: qualcosa di struggente. Il cavaliere in questione che siede attualmente nel parterre alla ricerca di una donna per la vita è Diego Tavani. L’uomo è presente nel programma da diverso tempo, ma era uscito dopo essersi fidanzato con Aneta, storia d’amore che però è finita.

Diego ha raccontato su Instagram di un incidente stradale molto pericoloso in cui è rimasto coinvolto. Era la notte di sabato 30 marzo, il giorno prima di Pasqua, quando Diego si è salvato per miracolo a seguito dello scontro con l’auto. “Due fari.. le gomme.. un rumore forte.. e il buio.” Queste le parole dell’uomo.

Non è chiara la dinamica con cui è avvenuto l’incidente e neanche il luogo dove è avvenuto. Diego ha poi continuato a spiegare: “Il miracolo, guardi su e capisci che qualcuno per centimetri ti ha salvato. Grazie vita per i dolori che sento addosso.. ancora posso vedere crescere mio figlio.” Fortunatamente niente di grave per Diego a seguito dell’incidente.

A Uomini e Donne Magazine dice: “Dopo il mio incidente, non mi siedo più dalla parte del passeggero.” A stargli accanto anche il figlio, colui che l’ha spinto a rimettersi in gioco, Tavani lo descrive come un sognatore ed è grazie a lui che oggi riprova a trovare la fiducia in una donna che le stia accanto nel futuro. Nel dating show continuano le sue conoscenze, ma per ora ancora non ha trovato quella giusta.