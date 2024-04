Endless Love, un video incriminante e un incidente sospetto: cosa accadrà nelle prossime puntate

Cosa succederà nei prossimi episodi di Endless Love? Spunterà un video incriminante e l’incidente sarà sospetto, cosa svelano le anticipazioni.

Va in onda da qualche settimana e ha già conquistato un successo incredibile, le trame di Endless Love infatti stanno catturando l’attenzione di moltissimi telespettatori. La soap opera turca va in onda da lunedì a sabato su Canale 5 e i colpi di scena non mancano mai.

Dopo una breve pausa nel weekend la fiction tornerà in onda lunedì 22 aprile con tante e interessanti novità che come al solito incuriosiranno non poco tutti coloro che la seguono. Nelle prossime puntate Kemal continuerà a cercare le prove per poter incastrare Emir, Tarik invece non vede l’ora di firmare il contratto per il nuovo negozio. Il fratello dell’ingegnere non può certo immaginare che presto dovrà fare i conti con un’amara sorpresa.

Lo spietato imprenditore farà avere a Soydere un video che mostra come sono andate davvero le cose la sera in cui è scoppiato il rogo, non è stato lui a far incendiare la barca del suo migliore amico. L’incriminante video mostra chiaramente che è il vero colpevole è Ozan, proprio come aveva sospettato la sorella dopo aver visto la bruciatura sulla sua mano.

Kemal nei prossimi episodi rassicurerà Nihan dicendole che né lui né Salih hanno denunciato suo fratello per l’incendio della barca, cercherà poi di scoprire da cosa l’ex fidanzata continua a difendere Ozan. Mentre i due parlano a casa di lui arriva anche Asu, gli farà una sorpresa per brindare alla nuova casa. Nihan non si farà vedere, riuscirà infatti a scappare dopo essersi nascosta in camera da letto.

Anticipazioni Endless Love: Onder rischierà la vita

Sempre in cerca di vendetta contro Kemal nelle prossime puntate Emir inviterà Zeynep a cena, lei però non potrà presentarsi all’appuntamento perché Salih la coglierà di sorpresa per parlare e la accompagnerà a casa.

Onder rischierà la vita per mano del genero, quest’ultimo infatti lo farà investire ma Tarik gli salverà la vita. Nihan e la sua famiglia sono molto preoccupati per l’incidente, il padre sarà convinto che sia stato in realtà un tentato omicidio e non un incidente.

Le novità però non sono ancora finite, le anticipazioni di Endless Love rivelano che Asu ammetterà di essere innamorata di Kemal. Lui durante un pranzo in cui è presente anche Leyla lascerà intendere di essere favorevole alla relazione.