Questo sintomo spesso sottovalutato può indicare problemi al cuore: fai attenzione

Per chi non ha malattie al cuore note, può essere difficile sapere quando consultare un cardiologo: ecco un sintomo a cui prestare attenzione

Il cuore è un muscolo laborioso, che batte più di 100.000 volte al giorno, per questo è importante prendersi cura preventiva di questo organo cruciale e riconoscere ogni sintomo preoccupante.

I cardiologi sono specializzati nella diagnosi e nel trattamento di malattie o condizioni del cuore e dei vasi sanguigni, ovvero del sistema cardiovascolare. La chiave per non avere mai un infarto è sapere quali sono i fattori di rischio. A tal proposito, un sintomo innocuo potrebbe essere rivelatore di un grave problema: ecco perché bisogna sempre rivolgersi agli esperti.

Rischio di infarto: il sintomo al cuore a cui prestare attenzione

C’è un sintomo che molte persone respingono e che i cardiologi vorrebbero fosse preso più sul serio. Certamente non ci si rivolge al medico per ogni piccola questione di salute, ma quando si tratta del cuore, bisogna porre la massima attenzione. L’attacco cardiaco, noto anche come infarto del miocardio (MI), è la prima causa di morte negli Stati Uniti sia per gli uomini che per le donne. Un blocco in una o più arterie che limita o interrompe il flusso di sangue al cuore può portare ad un attacco cardiaco.

Il dottor Shannon Winakur, medico cardiologo presso il St. Joseph Medical Center dell’Università del Maryland, afferma che un sintomo che molte persone non prendono abbastanza sul serio è il dolore toracico. Un cardiologo può aiutare a determinare la causa e il piano di trattamento appropriato. Il dolore toracico può anche essere un segno di infarto, che è un’emergenza pericolosa per la vita.

Sebbene esistano altre cause non correlate al cuore, la pressione toracica che si verifica o peggiora con l’attività è particolarmente preoccupante, poiché può essere un segno che il cuore potrebbe non ricevere abbastanza sangue. Il dolore da infarto può iniziare con una pressione toracica che va e viene, a volte con lo sforzo. Se il dolore diventa continuo, occorre consultare immediatamente un medico e valutare la possibilità di chiamare i servizi di emergenza.

L’esperto conclude affermando che quando il disagio si verifica con lo sforzo e scompare con il riposo, può essere un indicatore importante che segnala un problema cardiaco, quindi potrebbe essere una buona idea consultare un cardiologo per valutare la situazione e prendere le dovute precauzioni.